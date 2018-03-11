Сетевая жизнь

Сегодня свыше 40% населения планеты имеет доступ к интернету. В 1995-ом году эта цифра составляла меньше 1%. Сейчас число пользователей по всему миру превышает 3.8 млрд. человек, и эта цифра имеет тенденцию роста. Жизнь современного человека в основном связана с интернетом: желание получить информацию, общаться в виртуальной реальности, в блогах и форумах. Однако слишком долгое времяпровождение в сети может привести к серьезным психологическим и физиологическим проблемам и интернет зависимости.

Первым термин «интернет-зависимость» использовал американский психолог Айвен Голдберг в1995 году. Голдберг писал, что она может привести к стрессам, агрессии, депрессии.

Психолог-педагог Айкуи Арутюнян отмечает, что жизнь современного человека невозможно представить без интернета, он является частью деятельности во всех сферах – от образования и до досуга: «С психологической точки зрения она оказывает как положительное, так и отрицательно влияние: с одной стороны, интернет является источником информации, однако его злоупотребление может привести к серьезным проблемам, вплоть до социальной изоляции».

20-летняя Шушан признается, что не представляет свой день без интернета: «В основном я подключена к интернету, можно сказать я все время в социальных сетях».

Увидеть первые симптомы интернет зависимости не так уж и трудно. Первое это время, которое вы проводите в интернете: если оно составляет 5-7 часов и более, то это уже серьезный повод для беспокойства. Естественно, важно, на что именно вы тратите свое время. Если это связано с работой, учебой или саморазвитием, то негативное влияние минимально. Однако если человек бессмысленно «сидит» в социальных сетях, играет в компьютерные игры, значит, эта зависимость становится опасной.

Наша героиня не отрицает, что ей нужно избавляться от этой зависимости и сбалансировать время, которое она проводит в интернете, однако отмечает, что без интернета тоже невозможно: «Я даже пыталась не пользоваться Фейсбуком два-три дня, но дольше не выдерживала. Виртуальное общение с друзьями дополняет нехватку реального, однако очень часто они жалуются на то, что не слушаю их, когда они что-то рассказывают, я несколько раз переспрашиваю».

Психолог отмечает, что если долго проводить время в интернете, то можно ослабить память и способность запоминать информацию: «Если мы читаем информацию, наша память пытается сохранить не саму информацию, а ее источник — где именно мы читали об этом, какие ссылки использовали, одновременно долгий просмотр рекламы негативно влияет на концентрацию внимания».

Психологические проблемы, отчуждение, слабое зрение, проблемы с позвоночником, все это звенья в цепочке компьютерно-смартфонной зависимости. Для того, чтобы предотвратить тяжелые последствия, Айкуи Арутюнян советует развивать силу воли и правильно координировать время, которое проводится в интернете.

Наша следующая героиня – 17-летняя Ангелина говорит, что ей удалось перебороть желание все время быть в интернете: «Раньше большую часть своего времени я проводила перед компьютером или со смартфoном в руках, часто я делала это тайно от родителей, поскольку они запрещали мне. Потом я почувствовала, что у меня появились проблемы со зрением, и я нашла в себе силы отказаться от интернета. Первую неделю, конечно, было трудно. Но скоро я стала привыкать к новому графику, и сейчас пользуюсь интернетом намного меньше и скоординировано».

Точных данных о количестве людей с интернет зависимостью нет: разные источники называют разные цифры – от 2 до 10% населения планеты.

Нельзя отрицать тот факт, что интернет дает много информации, развивает, дает возможность общения, открывает новые перспективы. Остается только грамотно использовать современные технологические возможности и контролировать время, которое мы тратим на сетевую жизнь.

Анна СТЕПАНЯН

Газета «Аравот»

08.03.2018г