В Тавуше сельскохозяйственная продукция сократилась, а премьер-министр доволен

В 2017 году в Тавушском марзе объем сельскохозяйственного валового продукта составил 39,7 млрд. драмов, в 2016 году эта цифра составляла 41,3 млрд. драмов.

Снижение, согласно губернатору Тавуша Овику Абовяну, обусловлено заморозками и градом в 2017 году, а также сокращением объемов севооборота. В 2017 году, по сравнению с 2016 годом, в марзе было засеяно на 5000 га меньше. В Тавушском марзе поливные площади составляют всего 6300 га, из коих в 2017 году орошаемые составили 4757 га.

Во время проведенного премьер-министром Кареном Карапетяном совещания в Дилижане 24 февраля, посвященного результатам мероприятий, проведенных в рамках программ развития 2017 г. по отраслям Тавушского марза и общин, а также планам на 2018 год, губернатор Ов. Абовян доложил главе правительства, что в 2017 году с закупкой сельскохозяйственной продукции в Тавуше проблем не было, в случае с вопросами водоснабжения компания водопользователей отреагировала своевременно, хотя и в марзе существует проблема с орошением. В действительности садоводы Ноемберянского региона, долины Дебеда в 2017 году не смогли сдать фрукты, потерявшие товарный вид в результате града, в основном персики. Ни один из цехов по производству консервов не принял персики у садоводов. Они были вынуждены получать из собранных персиков водку домашним способом.

Губернатор сообщил премьер-министру, что в сфере сельского хозяйства в Тавуше в последние годы проводятся программы по основанию тепличных, сушильных и холодильных хозяйств, садов и перерабатывающих цехов, в 2018 году в марзе планируется основать 350 га интенсивных садов. По данным администрации Тавушского марза, в 2016 году в марзе было основано 25,3 га, в 2017 году – 69,7 га интенсивных фруктовых садов и клубничных плантаций. В распространенной правительством информации отмечено: «Премьер-министр, выразив удовлетворение в связи с прогрессом в сфере сельского хозяйства в Тавушском марзе, отметил, что в этом году в перспективе следует обеспечить еще более высокий рост, учитывая существующие тенденции».

В настоящее время под озимые в Тавушском марзе выделено 3416 га, и этот показатель намного ниже показателей предыдущих лет, отменено государственное субсидирование на семена зерновых, дизельное топливо и удобрения. В Тавуше противоградовая система размещена только в одной части Ноемберянского подрайона, но она неэффективна, не защищает сады от града. В сфере сельского хозяйства не действует страхование, вследствие чего многие фермеры Тавушского марза не смогли погасить взятые кредиты.