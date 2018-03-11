В Ереване открылся шахматный клуб «Фишер»: фоторяд

Согласно легенде, бог войны Марс влюбляется в богиню шахмат Каиссу. А Каисса – против войны. И, в конце концов, Марсу удается завоевать сердце богини, перенеся свои воинственные наклонности на шахматную доску.

В пятницу в центре саморазвития и досуга LOFT открылся клуб, носящий имя величайшего, пожалуй, во все времена шахматиста Роберта Фишера. Основатель клуба, мастер ФИДЕ, заслуженный тренер РА Овик Халикян сообщил гостям, что в этот день исполняется 75 лет со дня рождения легендарного шахматиста.

«Легенда Фишер в 70-е годы прошлого века вошел в шахматный мир в то время, когда «холодная война» между СССР и США была в самом разгаре. В те годы шахматы были более чем политизированными. С одной стороны, в лице Бориса Спасского, СССР с Леонидом Брежневым и могучей советской шахматной армией, с другой стороны – Роберт Фишер, которого поддерживал госсекретарь США Генри Киссинджер.

Феноменальная победа Фишера над Спасским была воспринята как первое демонстративное поражение советской идеологии. Сегодня эта самая «холодная война» стала более чем предметной. Она даже нарушает святейший принцип олимпийских игр. Во время олимпийских игр прекращаются войны. В этом плане шахматы могут сыграть роль в деле обуздания «богов войны» – властей стран. Пусть все войны происходят на шахматной доске», – сказал Овик Халикян.

Он также подчеркнул важность программы «Дед и внук» в рамках клуба: «Это имеет свою логику, философию. Поскольку идет турнир, а турнир предполагает противопоставление, конфликт, соперничество, мы на поле соперничества выносим опыт, навыки, традиции – в лице дедов, и силу, стремление к инновациям, волю, готовую разрушить любые традиции, молодость – в лице внуков… Наша цель – созидание нового, раскрытие нового мышления, одновременно обеспечивая и подчеркивая роль преемственности».