Глава Арцахской епархии: «Лучшего эксперта по этому вопросу, чем Серж Саргсян, нет»

«Гарантами нашей безопасности являются народ, армия вместе с властями», – сказал глава Арцахской епархии Армянской Апостольской церкви, Герой Республики Арцах архиепископ Паргев Мартиросян в беседе с журналистами во время старта программы военной подготовки в «Школе военного искусства Геворгян», отвечая на вопрос, является ли Серж Саргсян гарантом нашей безопасности.

«Серж Саргсян человек с огромным опытом, который с самого первого дня Арцахского движения находится на самых важных должностях. Никто лучше него не осведомлен настолько хорошо о военной ситуации и состоянии армии», – отметил святой отец.

Он подчеркнул, что переговоры по Арцахскому конфликту также ведутся через Сержа Саргсяна: «Лучшего эксперта в этом вопросе, чем он, нет».