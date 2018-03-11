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15:22 | Март 11 2018

Глава Арцахской епархии: «Лучшего эксперта по этому вопросу, чем Серж Саргсян, нет»

Глава Арцахской епархии: «Лучшего эксперта по этому вопросу, чем Серж Саргсян, нет»

«Гарантами нашей безопасности являются народ, армия вместе с властями», – сказал глава Арцахской епархии Армянской Апостольской церкви, Герой Республики Арцах архиепископ Паргев Мартиросян в беседе с журналистами во время старта программы военной подготовки в «Школе военного искусства Геворгян», отвечая на вопрос, является ли Серж Саргсян гарантом нашей безопасности.

«Серж Саргсян человек с огромным опытом, который с самого первого дня Арцахского движения находится на самых важных должностях. Никто лучше него не осведомлен настолько хорошо о военной ситуации и состоянии армии», – отметил святой отец.

Он подчеркнул, что переговоры по Арцахскому конфликту также ведутся через Сержа Саргсяна: «Лучшего эксперта в этом вопросе, чем он, нет».

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Рубрики: Политика

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