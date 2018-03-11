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13:25 | Март 11 2018

Чавушоглу обещает «ответить не как Россия» на возможные санкции США против Турции

Чавушоглу обещает «ответить не как Россия» на возможные санкции США против Турции

РИА Новости. Турция готова дать ответ на возможные санкции США, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу в интервью немецкой газете Zeit.

В ответ на вопрос журналиста, как Анкара собирается реагировать на возможные санкции, которые обсуждаются в американском конгрессе, Чавушоглу сказал: «Если они хотят наказать Турцию санкциями, Турция будет реагировать иначе, чем Россия или другие страны».

«Мы ответим: вы не должны нам угрожать. США угрожают многим, говоря что-то вроде: «Не покупайте газ из той или иной страны». Так не пойдет», — добавил он.

Ранее главнокомандующий силами НАТО в Европе, американский генерал Кёртис Скапаротти заявил, что США надеются на то, что Турция откажется от приобретения российских зенитно-ракетных комплексов С-400, и предупреждают Анкару о «последствиях» такого шага.

В декабре прошлого года в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400. Согласно его условиям, Анкара покупает две батареи, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны договорились о технологическом сотрудничестве в этой области для развития производства ЗРК в Турции.

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Рубрики: Международные

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