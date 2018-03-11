Турецкие войска достигли окраин города Африн: Reuters

Вооруженные силы Турции достигли окрестностей города Африн на северо-западе Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, передает Европейская правда.

Турецкие военные и союзные сирийские повстанческие группы, которые поддерживает Турция, продвигаются городом с востока на фоне интенсивных бомбардировок.

В январе Турция начала на севере Сирии наземную операцию «Оливковая ветвь». Турецкие войска пересекли границу Сирии и вместе с бойцами союзного «Свободной сирийской армии» (FSA) вступили в боевые столкновения с курдскими «Отрядами народной самообороны» (YPG).

Анкара называет YPG «террористами», считая их сирийским ответвлением запрещенной в Турции PKK.

Во время военной кампании Турции удалось получить контроль над всеми районами региона Африн на границе с Турцией, включая несколько небольших городов и большое количество сел.

В пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия вскоре войдет в Африн. Он также пообещал смести курдских бойцов по всей длине границы.

Фото — Middle East Eye