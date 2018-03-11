Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 13:59 | Март 11 2018
13:59 | Март 11 2018

Глава Минобороны Арцаха созвал служебное совещание с комсоставом Армии Обороны

Глава Минобороны Арцаха созвал служебное совещание с комсоставом Армии Обороны

Министр обороны Республики Арцах, командующий Армией обороны, генерал-лейтенант Левон Мнацаканян в субботу 10 марта созвал служебное совещание.

Как передает пресс-служба Минобороны Арцаха, в совещании приняли участие заместители командующего, начальники отделов и служб штаба, командиры соединений и воинских частей.

В ходе совещания были обсуждены текущие и предстоящие процессы общеармейского значения,  относительно  которых присутствующие получили указания и поручения от министра обороны Левона Мнацаканяна.

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Поделиться
Рубрики: Военные

Комментарии (0)

Комментировать

 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда