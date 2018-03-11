Глава Минобороны Арцаха созвал служебное совещание с комсоставом Армии Обороны

Министр обороны Республики Арцах, командующий Армией обороны, генерал-лейтенант Левон Мнацаканян в субботу 10 марта созвал служебное совещание.

Как передает пресс-служба Минобороны Арцаха, в совещании приняли участие заместители командующего, начальники отделов и служб штаба, командиры соединений и воинских частей.

В ходе совещания были обсуждены текущие и предстоящие процессы общеармейского значения, относительно которых присутствующие получили указания и поручения от министра обороны Левона Мнацаканяна.