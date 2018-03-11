Голос Америки. В субботу сирийская армия продолжила наступление в осажденном пригороде Дамаска — Восточной Гуте. В пятницу прибытие гуманитарного конвоя совпало с нанесением новых ударов правительственными силами по осажденному анклаву.

Али аль-Затари, координатор гуманитарных миссий ООН в Сирии, заявил, что обстрел в пятницу был нарушением «гарантий безопасности со стороны сторон, включая Российскую Федерацию».

Тем не менее, Международный Красный Крест во время мирной паузы смог доставить продовольствие и другие предметы первый необходимости для 12 тысяч местных жителей.

Зейд Раад аль Хусейн, Верховный комиссар ООН по правам человека, призвал к независимому расследованию военных преступлений во время боевых действий в Восточной Гуте. Он заявил, что расследование фактов бомбардировок больниц, школ, рынков должно быть передано в Международный уголовный суд.

В ответ сирийский посол в ООН обвинил Зейда в том, что он избирательно и предвзято оценивает ситуацию вокруг Восточной Гуты, и возложил ответственность на действующие там, по его словам, террористические группировки.

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