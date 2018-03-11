Турнир претендентов в Берлине: Аронян в первом туре сыграл вничью с китайцем Лиженем

Вчера поздно вечером в Берлине завершился первый тур крупнейшего шахматного турнира восьми претендентов на звание чемпиона мира, в котором участвует армянский гроссмейстер Левон Аронян.

Свою первую партию с китайцем Дином Лиженем он завершил вничью.

Результативными оказались остальные три партии. Крамник победил Грищука, Мамедъяров — Карякина, а Каруана — Со.

По итогам первого тура сформировалась лидирующая тройка: Каруана, Крамник, Мамедъяров.

Во втором туре, который состоится сегодня вечером, Аронян черными сыграет с Мамедъяровым, Карякин с Крамником, Грищук с Со, Лижень с Каруаной.

Фото — News.am (архив)