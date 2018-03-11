Как армянский солдат спас жизнь будущему сенатору: «Голос Америки»

Армянская служба Голоса Америки. «Своей жизнью я обязан армянскому солдату», – такими словами начал свое выступление бывший сенатор США Марк Керк, которому в прошлую пятницу находящиеся в Вашингтоне представители делегации парламента Армении вручили. почетную медаль Национального Собрания РА.

Прибыв несколько лет назад в Армению в качестве рядового сотрудника Конгресса США, Марк Керк посетил пограничный район для ознакомления с ситуацией, однако, если бы с будущим сенатором не находился армянский солдат, этот визит мог бы стать последним, рассказывает он: «Мы находились в траншее, вблизи Тертера, смотрели на позиции азербайджанской стороны. Я по ошибке поднял голову и именно в этот момент почувствовал, как меня за воротник оттащил назад армянский солдат. И сразу же там, где секунду назад находилась моя голова, пролетела азербайджанская пуля. Армянский солдат спас мне жизнь, а для меня это стало уроком, что голову в траншее поднимать нельзя».

Из этого визита сенатор извлек еще один урок. История была несправедлива к армянскому народу и необходимо пересмотреть историческую справедливость, в первую очередь, признав Геноцид армян. Кто помнит сегодня об армянах, повторяет сенатор Керк страшный вопрос Адольфа Гитлера и сам же отвечает: «Кто помнит армян? Я помню армян. И никто из нас не должен забывать армянский народ, прекрасный, созидательный народ».

Объем работ, проведенных на благо армян в должности сенатора, беспрецедентен, отмечают представители важнейших организаций армянской общины США – Армянской Ассамблеи Америки и Группы «Ай Дата» Америки Брайан Ардуни и Арам Гамбарян. Посол РА Григор Ованнисян от имени Армении выразил благодарность: «Вы заняли ваше особое место в наших сердцах. Мы надеемся, что Армения тоже имеет свое место в вашем сердце».

Передавая Почетную медаль, вице-спикер парламента Армении Арпине Ованнисян отметила, что несколько лет назад наблюдая за деятельностью Марка Керка, она не представляла, что именно ей придется вручать ему награду: «Я даже не могла мечтать, что буду иметь честь награждать этой медалью многоуважаемого сенатора».

Узнав, что Арпине Ованнисян представляет являющейся большинством в парламенте Республиканскую партию, сенатор Керк, будучи членом Республиканской партии США, пошутил: «Если в США события будут плохо развиваться, и Республиканская администрация Дональда Трампа потерпит неудачу, мы, республиканцы США, вероятно, переселимся в Армению с просьбой о предоставлении убежища».

Арман ТАРДЖИМАНЯН