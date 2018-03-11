Ежегодная торжественная церемония награждения Союзом армян Украины состоялась в отеле «Хилтон» в Киеве: видео

В Киеве, в рамках мероприятий Союза армян Украины состоялась ежегодная торжественная церемония награждения деятелей внесших большой вклад в популяризацию армянской истории и культуры, в развитие армянского образования, а также за спортивные и общественные достижения. Об этом передает издание Aspekty.net.

Мероприятие проходившее в отеле Hilton, сопровождалось концертом украинских и армянских исполнителей, среди которых популярная украинская группа «The Hardkiss», Заслуженного артиста Армении Арамэ и Народной артистки Украины Джамалы, которая также исполнила песню на армянском языке с талантливым музыкантом Арменом Костандяном.

Как сообщает пресс-служба Союза армян Украины, в концертной программе вечера также приняли участие полуфиналисты шоу «Голос Краіни» Нарек Геворкян и Екатерина Маргарян, исполнители Женского комитета Союза армян Украины, победитель шоу «X Фактор Украина» Севак Ханагян.

Напомним, 24 ноября, в Киеве состоялась итоговая конференция Союза армян Украины, в ходе которой были подведены итоги деятельности САУ за 2017-й год и определены приоритеты на 2018-й. Как отметил глава САУ Вилен Шатворян, 2017-й был насыщен важными событиями. «Представителями организации успешно были реализованы все поставленные задачи».