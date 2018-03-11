Что скажет генеральный прокурор?

Будет ли допрошен Роберт Кочарян?

Для члена группы по сбору фактов по делу «1-го марта» 2008 года Седы Сафарян удивительно, почему именно сейчас предпринимается попытка вернуться к «глубинным корням» событий «1-го марта». Одно она знает точно: ничто не бывает случайным. «Я не знаю, какие плетутся политические интриги, и в чем причина, что возникла такая активность вокруг «1-го марта»? Я не могу сказать, что сейчас должно измениться», – в беседе с «Аравот» сказала госпожа Сафарян.

Напомним, что два дня назад руководитель фракции «Елк» Никол Пашинян на своей странице в Фейсбук сообщил, что обратился к генеральному прокурору РА с предложением пригласить второго президента Роберта Кочаряна на допрос по делу «1-го марта». В опубликованном по этому поводу видеообращении Никол Пашинян констатирует: в результате последних парламентских слушаний на тему «1-го марта» выяснилось, что следственная группа не приобщила к делу доклады членов группы по сбору фактов Андраника Кочаряна и Седы Сафарян. Никол Пашинян уверен, что доклад может раскрыть очень серьезно причинно-следственную связь. Кроме того, спустя десять лет органы следствия не выяснили, на каком основании 1-2 марта 2008 года Роберт Кочарян заявлял, что «из-за машин выходили, стреляли в полицейских и снова прятались из числа демонстрантов». «Откуда взял эту информацию Роберт Кочарян? Может, кто-то ему доложил?», – спрашивает Никол Пашинян и обосновывает, что для получения ответа на вопросы необходимо, чтобы был допрошен Роберт Кочарян.

Напомним, что во время трагических событий 2008 года ни один полицейский не получил огнестрельного ранения. Все ранения были осколочными.

Можно предполагать, что прокурор отклонит обращение Никола Пашиняна. Интересно, какое будет представлено обоснование? Во всяком случае, ответный шаг прокурора не запоздает. Во всем этом печально только одно: сердца родных 10 погибших «1-го марта» вновь переживут боль, перевернув еще одну страницу отчаяния и разочарования.

В прессе промелькнули рассуждения и в политических кулуарах продолжаются разговоры о том, что президент Серж Саргсян поручил компетентным органам осуществить по делу «1-го марта» значимые разоблачения. «Во всяком случае, никакого положительного сдвига нет и по сей день. Я, конечно, не верю, что что-то изменится. Я не знаю, почему Серж Саргсян перед уходом решил поднять этот вопрос? Если не было сдвига в годы его правления, почему это должно произойти сейчас?», – недоумевает Седа Сафарян.

Осуществляющий производство орган в эти дни не проявил интереса к докладам Андраника Кочаряна и Седы Сафарян. Вообще, по мнению Седы Сафарян, и орган, осуществляющий производство, и другие, несерьезно оценили их роль: «Иначе в течение десяти лет они хотя бы один раз коснулись этой проблемы». Седа Сафарян напоминает о том, что руководитель органа, осуществлявшего производство на начальном этапе, Ваагн Арутюнян поднял вопрос о необходимости помощи со стороны группы по сбору фактов, но это были всего лишь декларативные заявления. «Помню, даже сказали, что если в нашем распоряжении имеются доказательства, которые мы можем самостоятельно представить их органу, осуществляющему производство. Но все доказательства, которые у нас были, мы оставили в парламенте, в несгораемом сейфе в кабинете, и как была осуществлена их передача, или как распорядились их судьбой, я не могу сказать. Следовательно, все было всего лишь разговорами, никаких серьезных шагов сделано не было. К нам никто не обратился и сегодня. А если даже обратятся, я не знаю, какими будут критерии моего участия в этом деле, смогу ли я защитить выполненную нами ранее работу», – говорит Седа Сафарян, напомнив, что в свое время она и Андраник Кочарян представили в парламент заявление, интересуясь судьбой их доклада. Тогда им сказали, что доклад передан органу, осуществляющему производство. Следовательно, говорит наша собеседница, их доклад в этом плане не новость. «Наверное, просто понимают, что другого варианта для обмана общества нет, начали обманывать народ прежними играми», — завершила наша собеседница.

Кстати, председатель так называемой парламентской комиссии «1 марта», бывший председатель НС РА Самвел Никоян, отказался говорить о заявлении Никола Пашиняна по поводу вызова на допрос Роберта Кочаряна. Он сказал, что нечего говорить на эту тему, уже достаточно. Напомним, что во время парламентских слушаний, организованных по инициативе фракции «Елк», Самвел Никоян озвучил о необходимости назвать для допроса Роберта Кочаряна и Левона Тер-Петросяна. Он напомнил, что говорил об этом еще десять лет назад, когда представил свой отчет о работе комиссии.

Кого приглашать на допрос по данному уголовному делу, а кого не приглашать, вице-спикер НС РА Эдуард Шармазанов считает делом соответствующего правоохранительного органа, и поэтому он считает, что это не входит в задачи заместителя председателя законодательного органа страны. Но добавляет: «На мой взгляд, если бы имелась нужда допросить Роберта Кочаряна, его за эти годы уже пригласили бы, а если не пригласили, значит, для раскрытия дела в этом не было необходимости». Он не согласен с нашим замечанием, что правоохранительные органы действовали по инструкции политического руководства и, возможно, не осмелились пригласить Роберта Кочаряна на допрос. Он вновь повторил, если не пригласили, значит, не было такой необходимости. Все остальное он посчитал политическими спекуляциями.

Нелли ГРИГОРЯН

Газета «Аравот»

08.03.2018г