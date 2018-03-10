Турнир претендентов в Берлине: в первом туре Левон Аронян сыграет с китайцем Дином Лиженем

Турнир претендентов официально открыт. Позади всё, что не связано напрямую с игрой, впереди — борьба за доской. Восемь участников сразятся в два круга, победитель получит право бросить перчатку Магнусу Карлсену, передает издание Chess-news.ru.

В турнире принимают участие 8 лучших гроссмейстеров мира — Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан, 2809), Владимир Крамник (Россия, 2800), Уэсли Со (США, 2799), Левон Аронян (Армения, 2794), Фабиано Каруана (США, 2784), Дин Лижэнь (Китай, 2769), Александр Грищук (Россия, 2767) и Сергей Карякин (Россия, 2763).

Призовой фонд составляет 420 000 евро.

В стартовом туре сегодня соперником Левона Ароняна станет Дин Лижэнь. Другие пары — Крамник-Грищук, Карякин-Мамедъяров, Со-Каруана.

Фото — Chess-news.ru