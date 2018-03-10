Серж Саргсян выступил с речью на открытии турнира претендентов на звание чемпиона мира по шахматам в Берлине

Президент Республики, председатель Федерации шахмат Армении Серж Саргсян 9 марта вечером в Берлине присутствовал на торжественной церемонии открытия турнира претендентов на звание чемпиона мира по шахматам. Президент Саргсян участвовал в этой церемонии в статусе почётного гостя, в признание вклада Армении в дело развития и популяризации шахмат.

В связи с открытием турнира Президент Республики выступил с речью. Во время торжественной церемонии с речами выступили также председатель Федерации шахмат Германии Ульрих Краузе, вице-президент ФИДЕ Георгиос Макрополус, от организаторов турнира председатель организации «World Chess» Илья Мерензон, заместитель председателя Российской шахматной федерации Андрей Гурьев.

В конце мероприятия представлены восемь всемирно известных участников турнира.

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Приветственное слово Президента Сержа Саргсяна на открытии турнира претендентов на звание чемпиона мира по шахматам

Уважаемый господин Макрополус,

Уважаемые участники турнира,

Дамы и господа,

Сегодня большое событие для мировых шахмат: стартует турнир претендентов, которого с нетерпением ждали миллионы почитателей шахмат во всех уголках мира.

Думаю, это особая веха для присутствующих здесь шахматных гигантов, которые всего через несколько часов приступят к титаническому турниру для того, чтобы завоевать право на поединок с чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Я горжусь, также благодарен организаторам, что право символического первого шага на этом турнире предоставлено мне, в качестве лучшей оценки того вклада, который внесла наша страна в дело развития и популяризации шахмат. Хотя Армения по своим размерам и количеству населения не принадлежит к числу больших стран мира, но многие считают её шахматной державой, поскольку национальная сборная маленькой Армении, в составе которой также нынешний претендент Левон Аронян, в течение последних нескольких лет три раза завоёвывала звание олимпийского чемпиона и один раз – чемпиона мира.

Шахматы – та уникальная игра, которая прошла испытание временем. Она очень похожа на жизнь, где окончательный результат во многом зависит от сделанных шагов, а после завершения игры все фигуры, будь то король, или простая пешка, складываются в одну коробку. Вероятно, в этом причина, что на протяжении веков человечество любит и играет в шахматы, обнаруживает всё новые, скрытые их стороны, пытается выявить бесконечные секреты и глубину этой мудрой игры.

Шахматы – игра, но также искусство и наука. Они учат человека мышлению и правильному расчёту, творчеству и культуре честной борьбы. Они обязывают глубоко уважать партнёра по игре. Осознавая положительное влияние шахмат на развитие детской логики, гибкости творческого мышления и на другие качества, Армения стала первой страной мира, которая включила шахматы в общеобразовательную программу.

С радостью могу констатировать, что общественность приняла это с большим воодушевлением, и уже ощущаются результаты этого.

Конечно, я рад, что программа «Шахматы в школе» находит распространение также в других странах.

В этом году в Армении открылся первый в мире научно-исследовательский институт шахмат. Надеюсь, что ведущиеся в институте работы и исследования по шахматной проблематике выявят ещё нераскрытые стороны шахмат.

Уважаемые друзья,

Международная федерация шахмат, которая сегодня объединяет 189 стран, будучи важнейшим шахматным органом, несёт большую ответственность в деле развития и распространения шахмат.

Хочу выразить благодарность ФИДЕ за постоянное и результативное сотрудничество с Федерацией шахмат Армении и пожелать её всё новых успехов.

Пользуясь случаем, выражаю благодарность также мэрии Берлина и организаторам этого шахматного праздника. Проведение турнира на высоком уровне будет большим вкладом и стимулом в дело развития шахмат во всём мире.

Уважаемые шахматисты,

Этот турнир по своему характеру своеобразен. За звание претендента борются лучшие из лучших. Здесь разница между первым и вторым местами громадная, поскольку победитель продолжит свою борьбу за шахматную корону. Однако уже участие в турнире – большая честь для любого шахматиста и говорит о большом шахматном мастерстве. Для многих мечта и цель жизни оказаться в рядах этих восьми избранных. Каждый из вас заслужил это место в результате длительной и упорной борьбы, преодолевая труднейшие отборочные этапы.

Уверен, что это первенство будет напряжённым, но также интересным, и мы будем свидетелями многочисленных прекрасных и содержательных партий.

Находясь на родине знаменитого шахматиста, второго чемпиона мира по шахматам Эмануэля Ласкера, которому шахматная корона принадлежала в течение 27 лет, хочу завершить своё выступление его советом: «Если видите хороший шаг, ищите лучший».

Всем претендентам желаю успеха и пусть победит сильнейший!

Спасибо.

Пресс-служба Президента Армении