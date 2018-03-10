Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 20:45 | Март 10 2018
20:45 | Март 10 2018

Атаковавшие МИД Германии хакеры похитили документы о Брекзите, Украине и Беларуси: Spiegel Online

Атаковавшие МИД Германии хакеры похитили документы о Брекзите, Украине и Беларуси: Spiegel Online

Связанные с Россией хакеры, совершившие атаку на германские правительственные сайты, похитили документы, которые касались переговоров по выходу Британии из ЕС, Украины и Беларуси. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Spiegel Online.

Всего хакерам удалось похитить шесть файлов. Среди них документ, касающийся переговоров между Британией и ЕС относительно Brexit, а также переговоров с Украиной и Беларусью.

Как отмечается, утечка документов относительно Украины и Беларуси произошла, когда служба безопасности уже узнала об атаке и контролировала ее ход.

Как стало известно 28 февраля, хакерская группа APT28, которую обычно связывают с Россией, атаковала серверы МИД и Минобороны Германии.

Хакерская группа APT28, также известная как Fancy Bears, осуществляет кибератаки на государственные, информационные, военные и другие структуры стран. Группу подозревают, в частности, в осуществлении масштабной атаки на внутреннюю сеть Бундестага в мае 2015 года.

Фото — Spiegel Online

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Поделиться
Рубрики: Европа, Международные, Пресса

Комментарии (0)

Комментировать

 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда