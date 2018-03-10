Le Figaro: Отравление — долгая и мрачная российская традиция

Инопресса.Ру. Независимо от дела Сергея Скрипаля, использование яда для устранения своих врагов — старый навык российских спецслужб, еще со времен Ленина, пишет журналистка Le Figaro Лора Мандевиль.

«Кто захотел убить Скрипаля, бывшего двойного российского агента, перешедшего на сторону Запада, и его дочь Юлию с помощью нервно-паралитического вещества, которое, по источникам, цитируемым британскими СМИ, еще более редкое и сильнодействующее, чем газ зарин или ВИ-газ? Возможно ли, что спецслужбы России решили наказать «ренегата», которого они в 2010 году обменяли на российских шпионов, раскрытых в Америке? И если да, то почему?» — говорится в статье.

«Пока эти вопросы волнуют высшие сферы британской власти, пребывающей в возбужденном состоянии, 12 лет спустя после отравления полонием Александра Литвиненко, другого российского экс-шпиона, работавшего на олигарха в изгнании Бориса Березовского (в свою очередь, найденного повешенным в ванной в 2013 году), небесполезно вернуться к обзору богатой и мрачной традиции убийств и отравлений, коей отмечена российская история, — продолжает Мандевиль. — Для этого мы обратились к волнующему и обескураживающему произведению «Лаборатория ядов» Аркадия Ваксберга, ныне покойного писателя эпохи перестройки, который доверил нам выпуск своей книги на французском языке».

В 1921 году, при Ленине, была создана токсикологическая лаборатория «Специальный кабинет» — для облегчения устранения неудобных людей, описывает Мандевиль. Его последователи поддержали эту идею, и вскоре лаборатория оказалась под эгидой спецслужб, особого же процветания она достигла под руководством Григория Майрановского, называемого Ваксбергом «Доктор Смерть».

«В 1920-1930-е годы Франция оказалась гаванью, где нашла прибежище большая часть российской эмиграции, и ее представители стали мишенями множества операций, — говорится в статье. — В 1924 году Николай Соколов, смелый следователь, у которого хватило дерзости проводить расследование убийства царя и его семьи в Екатеринбурге, пока не пришлось бежать в Париж, был найден мертвым в своем саду на берегу Луары, при невыясненных обстоятельствах. По утверждению Ваксберга, он был отравлен. Сын Льва Троцкого, Лев Седов, тоже был ликвидирован в ходе операции по удалению аппендицита, осуществленной подозрительными врачами из эмигрантов, рассказывает писатель».

«В 1971 году Александр Солженицын, предположительно защищенный своей славой, пережил попытку отравления рицином в одной кондитерской в Новочеркасске, куда он поехал проводить расследование массовых беспорядков рабочих. Ему удалось выкарабкаться. Оружие еще не доведено до совершенства», — отмечает журналистка.

«Однако в 1978 году болгарскому писателю-эмигранту Георгию Маркову повезло куда меньше. Он был уколот зонтиком одним прохожим, который вежливо извинился с легким славянским акцентом, тем же вечером он слег и скончался через четыре дня в ужасных муках. При падении Берлинской стены генерал КГБ Олег Калугин рассказал, как болгарский руководитель Тодор Живков обращался к услугам российских отравителей», — передает Мандевиль.

Конец СССР, судя по всему, не привел к закрытию знаменитой токсикологической лаборатории экс-КГБ.

«После 1991 года целый ряд оппозиционеров и предпринимателей погибли, став жертвами странных отравлений, например, предприниматель Иван Кивелиди и депутат и либеральный журналист Юрий Щекочихин. Рискуя встать на минное поле, Ваксберг в своей книге доходит до того, что выдвигает гипотезу об убийстве через воздушную среду, путем нанесения яда на электрическую лампу, бывшего мэра Санкт-Петербурга и наставника Путина Анатолия Собчака в 2000 году, прямо перед выборами его протеже», — говорится в статье.

«В случае с Литвиненко доклад судьи Оуэна, ставший результатом полуторагодового расследования, уточняет, что, скорее всего, за терактом с применением полония стояла российская власть. С тех пор расследование сайта BuzzFeed, основанное на досье из ЦРУ, утверждает, что за последние годы 14 других российских или британских граждан были убиты или «покончили с собой» при обстоятельствах, позволяющих предполагать вмешательство России», — сообщает автор. Скрипаль находится между жизнью и смертью, Лондон готовит ответные действия, и звучат голоса, требующие возобновления расследований указанных дел, подытоживает Мандевиль.