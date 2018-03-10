Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 18:18 | Март 10 2018
18:18 | Март 10 2018

Британские военные проводят операцию по обеззараживанию в Солсбери после отравления экс-агента ГРУ

Британские военные проводят операцию по обеззараживанию в Солсбери после отравления экс-агента ГРУ

Голос Америки. Около 180 британских военнослужащих прибыли в город Солсбери, чтобы помочь в проведении обеззараживания территории. В Солсбери в воскресенье были отравлены нервно-паралитическим ядом бывший агент российской разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Военные должны вывезти в безопасное место затронутые ядом автомобили и иные предметы.

Отравленные находятся в тяжелом состоянии в местном госпитале.

Власти также закрыли итальянский ресторан и паб, которые Сергей и Юлия Скрипаль накануне их обнаружения в бессознательном состоянии. Они также закрыли кладбище, на котором похоронена жена Скрипаля – Людмила и их сын Александр. Людмила скончалась в 2012 году от рака, Александр был кремирован в прошлом году, предположительно уйдя из жизни из-за болезни печени. Ему было 43 года.

По неподтвержденным данным, тело Людмилы и урна с прахом Александра были эксгумированы.

Власти сообщили, что 21 человек в Солсбери обратились за медицинской помощью, поскольку пострадали от яда. Среди них – полицейский.

Фото — Голос Америки

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Поделиться
Рубрики: Международные

Комментарии (0)

Комментировать

 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда