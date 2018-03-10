Серж Саргсян не закрыл дверь

«Новый документ – в новых условиях»

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В феврале текущего года президент Армении Серж Саргсян на Мюнхенской конференции по безопасности в ходе обсуждения на тему «Внутри или вне: страны между Россией и Европой» озвучил последний аккорд на тему протоколов Армения-Турция, до этого несколько раз предупредив, что власти Турции не могут вечно держать в заложниках протоколы Армения-Турция.

«Могу с уверенностью сказать, что Армения сделала всё для преодоления этой ситуации. Стартовавший по моей инициативе процесс урегулирования отношений между Арменией и Турцией мог создать новые возможности как для наших двух стран, так и для всего региона. Тем не менее, подписанные в 2009 году между Арменией и Турцией протоколы так и остались на бумаге. Турция не только не ратифицировала их, но и выдвинула не имеющие ничего общего с протоколами предварительные условия. Это было ни чем иным, чем провал исторической возможности.

Мешает ли Азербайджан Турции в вопросе установления отношений с Арменией, как нас многие пытаются убедить. Нет. Основное препятствие – отсутствие политической воли у лидеров Турции. Думаю, вы представляете, что очень и очень многие представители армянской Диаспоры были не так уж счастливы этому нашему решению. Это было естественно, поскольку они потомки тех, кто пережил геноцид и подвергся изгнанию с родины. Я объездил весь мир, встретился с нашими сёстрами и братьями из Диаспоры – община за общиной, обсудил с ними эту чрезвычайно чувствительную проблему.

Разве руководители Турции проявили подобную политическую волю, разве они каким-либо образом позаботились о подписанных ими же самими документах. Мы не можем вечно ждать ответных шагов Турции. По протоколам велись переговоры, исходя из существовавших условий. Если Турция хочет дождаться других условий и после этого ратифицировать протоколы, она глубоко ошибается. В новых условиях должны вестись переговоры по новому документу. Армения не говорит на языке предусловий, но и не примет со стороны кого бы то ни было выдвижение предусловий»,- отметил Серж Саргсян.

Это не только было последним шагом армянской стороны в истории цюрихских протоколов, но и важным месседжем Сержа Саргсяна, адресованным Анкаре: если в будущем Турция сделает попытку по нормализации отношений с Арменией, то будет вынуждена сделать это в новых условиях, то есть начать все с нуля. А это означает что то, что Анкара получала путем подписания цюрихских протоколов, в будущем для официального Еревана будет неактуально.

Завершение футбольной дипломатии

Президент Армении Серж Саргсян 1 марта подписал указ о приостановлении процедуры ратификации «Протокола об установлении дипотношений» и «Протокола о развитии двусторонних отношений» между Арменией и Турцией.

В тот же день Серж Саргсян созвал заседание Совета нацбезопасности, президент Армении представил усилия армянской стороны, нацеленные на продвижение процесса урегулирования межгосударственных отношений после подписания Цюрихских протоколов. Члены совета представили свои подходы по вопросу, отметив, что соседняя Турция не воспользовалась предоставленной ей исторической возможностью, более того: выдвинутыми предусловиями Анкара не только не способствовала нормализации отношений между Арменией и Турцией, но и создала сложности в переговорном процессе по мирному урегулированию карабахского конфликта, способствуя дальнейшему укреплению позиции Азербайджана. Члены СНБ подчеркнули, что в сложившейся ситуации Армении не остается иной альтернативы, как аннулировать протоколы. Члены СНБ РА отметили также, что у Армении было гораздо больше оснований выдвигать предусловия Турции, однако она выбрала перспективу иметь мирный и стабильный регион посредством нормализации отношений с соседями.

Серж Саргсян подчеркнул, что Турция, нарушив принятую международную практику и обязательства, которые есть у государств перед международным сообществом, просто грубым образом не ратифицировала данные протоколы, выдвинув предусловия, не имеющие к ним никакого отношения. «Еще раз хочу повторить, что мы в отношениях ни с одной страной не выдвигаем предусловий, и с нами не пройдет чья-либо практика по выдвижению предусловий. Мы – маленькое государство, у нас нет ни мощного военного, ни мощного экономического потенциала, но мы – независимое государство и будем действовать только в интересах своей страны и своего народа.

Президент С. Саргсян также обратил внимание Совета безопасности и общественности на два важных фактора. «Во-первых, пройденный путь был в высшей степени полезным, поскольку, как изначально и предполагалось, при любом исходе данной инициативы – и положительном, и отрицательном – армянская сторона оставалась бы в выигрыше». По словам Сержа Саргсяна, нормализация отношений была бы на благо народов, а при отсутствии налаженных связей международное сообщество осознало бы, что причины следует искать в ином месте, а не в действиях Армении. «Полагаю, мы этого полностью добились», – сказал он, подчеркнув, что нет ни одной участвовавшей в процессе международной структуры или организации, страны, у которых было бы иное мнение на сей счет. Более того, данная позиция не раз выражалась публично на разных площадках.

«Второе обстоятельство заключается в том, что наша принципиальная позиция остается неизменной: мы глубоко убеждены в том, что установление, а в дальнейшем развитие отношений между Арменией и Турцией исходит из интересов двух народов. И хоть эта выгода очевидна, однако всегда гоняться за нею без надежды на ее достижение означает возможность многое потерять в этом процессе. Посему мы готовы будем установить отношения с Турцией, только если это осознает и турецкая сторона. Если завтра-послезавтра будут предложения, мы готовы будем их обсудить. А до тех пор мы будем развиваться так, как ранее, – без дипломатических отношений с Турцией», – сказал Серж Саргсян.

Крайне неопределенное будущее

Что мы имеем сегодня – после того как цюрхские протоколы остались в прошлом? Что выиграла Армения? Что доказала Турция? Это важные вопросы, ответы на которые в отношениях Армения-Турция в дальнейшем при наличии маленьких возможностей могут иметь важное значение.

Во-первых, самым важным и очевидным фактом было то, что после подписание цюрихских протоколов официальная Анкара сразу же представила предусловия и в течение девяти лет не сделала ни одного шага в направлении ратификации документов. Это означает, что от предусловий по нагорно-карабахскому конфликту Анкара не откажется.

Следующее: Анкара даже не стала скрывать, что связывает нагорно-карабахский конфликт с нормализацией отношений Армения-Турция и этим уже выявила свою предвзятую позицию в карабахском вопросе. Конечно, это не новость, однако сегодня для международного сообщества стало ясно, что «братская» для Азербайджана страна – Турция не только проявляет предвзятость в карабахском урегулировании, но и поддерживает милитаристскую политику Баку, то есть выступает против усилий Минской Группы по мирному урегулированию конфликта.

Анкара за эти десять лет доказала, что протоколы Армения-Турция ей нужны были для того, чтобы добиться от держав давления на Армению и выгодного Азербайджану решения конфликта, а не установления дипломатических отношений. При этом, Анкара доказывала это, несмотря на то, что заинтересованные страны и международные организации продолжали настаивать на том, что процесс налаживания отношений Армения-Турция не могут быть связаны с карабахским урегулированием.

В течение этих лет Турция не только продемонстрировала свою деструктивную позицию, но и проигнорировала приглашение государства, с которым подписала протоколы. Напомним, что Анкара в 2015 году отказалась принять приглашение Сержа Саргсяна и принять участие в мероприятиях, посвященных сотой годовщине Геноцида армян. Приглашение президенту Турции в августе 2014 года в ходе визита в Анкару передал министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян. Это также было утерянной возможностью для Анкары.

Таким образом, Анкара констатировала, что просто не готова к процессу урегулирования отношений с Арменией, что в свою очередь означает отсутствие политической воли в выполнении взятых на себя обязательств. Современная Турция не готова к нормализации отношений с Арменией, это уже ясно всему миру, и трудно прогнозировать, что вопрос об установлении дипломатических отношений с Арменией может быть включен в повестку дня Турции в обозримом будущем.

Что выиграл официальный Ереван подписанием цюрихских протоколов? Этот вопрос задают многие. Международное сообщество констатировало, что препятствия на пути установления дипломатических отношений Армения-Турция чинит Анкара, и что Турция в карабахском урегулировании защищает исключительно азербайджанский интерес. И пролить свет на эти реалии исходит из интересов Армении.

Что касается крайне неопределенного будущего отношений Армения-Турция, то Серж Саргсян не закрывал двери для установления дипломатических отношений с Турцией. Более того, официальный Ереван констатировал, что установление отношений между Арменией и Турцией, а в дальнейшем — их развитие исходит из интересов народов двух стран, и если в будущем будут предложения, то официальный Ереван готов обсудить их. Просто возможные шаги в новой ситуации должны исходить от Анкары, и как Серж Саргсян сказал, нужны будут новые переговоры, новый документ.

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Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»,

08.03.2018г