Почему в 2008-ом не произошло смены власти?

На вопрос Aravot.am, возможна ли сейчас такая консолидация, какая была в 2008 году, один из представителей фронта «Во имя государства Армения» Петрос Макеян вчера ответил так: «Я не хочу, чтобы гарантами такой консолидации становились личности. Основным гарантом должно стать консолидирующееся общество».

Напомним, что во время последнего брифинга в парламенте руководитель фракции «Елк» Никол Пашинян заявил, что в случае такого волеизъявления народа, какое имелось в феврале 2008 года, он гарантирует, что оно завершится сменой власти.

Петрос Макеян считает, что если бы в 2008 году гарантом процесса стало бы консолидированное общество, в Армении произошла бы смена власти: «Грустно то, что руководство тогдашнего движения, в том числе и я, сделали общество не фактором, а инструментом. Сейчас не нужно, чтобы кто-то становился гарантом, гарантом должно стать общество».

Мы заметили, что наше общество консолидируется вокруг личности, и спросили, есть ли сейчас на политической арене такие личности, вокруг которых могла состояться консолидация:

«Что есть, то есть. Процесс развивается, естественно, сформируются новые лидеры, но мы говорим, что существующие политические деятели и общество должны консолидироваться вокруг идеи, и, как говорит Карапет Рубинян, остановить процесс туркменбашизации Армении».

Мы также спросили, решатся ли в Армении все проблемы, если удастся пресечь третий срок правления Сержа Саргсяна?

«Конечно, нет. Может и будет какой-то определенный процент перемен, плохих или хороших, но пока Серж Саргсян и эта система повсеместно не уйдут… Мы говорим «уход Сержа Саргсяна и системы», мы не говорим «только Серж Саргсян». Мы предлагаем, чтобы с 9 апреля народ вышел на улицу и заставил власть уйти, сформировал временное правительство, которое будет пользоваться доверием и будет положено начало процессу формирования новой системы, государственно-конституционного порядка, с демонтажем действующего», – ответил наш собеседник.

Мы спросили, что они намерены предпринять, если люди не последуют этому совету и не выйдут на улицу?

«Мы продолжим борьбу. То, чем занимались эти 20 лет. Мы не остановимся», – ответил он.

Отметим, что фронт «Во имя государства Армения» и организация «Армянское возрождение» в диаспоре начали трехдневные митинги.