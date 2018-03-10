Массовые протесты против коррупции в Словакии: митингующие требуют отставки правительства

Deutsche Welle. Многотысячные митинги с требованием отставки правительства премьер-министра Роберта Фицо и объявления в Словакии досрочных парламентских выборов прошли в пятницу, 9 марта, в Братиславе, а также еще в 50 городах и крупных населенных пунктах страны.

Митинги прошли под лозунгом «За честную Словакию». Они были организованы оппозицией, которую активно поддержал президент республики Андрей Киска. Участники акций протестовали против коррупции в высших эшелонах власти. Только в Братиславе в акциях протеста приняли участие более 40 тысяч человек.

Поводом для манифестаций послужило убийство в конце февраля словацкого журналиста Яна Куцияка и его невесты. Перед убийством Куцияк расследовал влияние итальянской мафиозной группировки «Ндрангета» на правительство Словакии. В частности, он обвинял приближенных премьер-министра Роберта Фицо в тесных связях с итальянскими предпринимателями, которые, в свою очередь, были связаны с мафией.

Два помощника премьера Фицо, чьи имена фигурировали в журналистском расследовании, покинули свои посты. В отставку подал и министр культуры Марек Мадарич, ведомство которого формально курирует журналистов в стране. Партия «Мост», входящая в трехпартийную правительственную коалицию, объявила о возможном выходе из правительства. Окончательное решение партийное руководство примет 12 марта. Если это случится, правящая коалиция потеряет большинство в парламенте и страна окажется перед необходимостью новых выборов.

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