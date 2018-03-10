А какое лечение необходимо правительству? – «Азг»

Новаторства правительства в последние несколько месяцев напоминают мне традиции армянского строительства в советский период. Двери и окна в здания устанавливались на глазок, как правило, в дело вступала кувалда, и для устойчивости в зазоры снизу или сбоку дверей и окон вколачивались деревянные бруски или куски камня, рассчитывая скрыть, разумеется, временно, все эти недостатки под толстым слоем цементного раствора или штукатурки. И именно по этой причине многие, перед тем как устроить новоселье, устраивали тщательный и финансово обременительный ремонт-переделку полученной квартиры.

Говоря об инновациях, я имею в виду поправки к Налоговому кодексу, законопроекты по борьбе с табаком, автомобилям с праворульным управлением и самое последнее – по продаже лекарств по рецептам. Сегодня я коснусь этого последнего, имея в виду несравненно более обширный охват всей страны, стареющее и постаревшее население, распространенность хронических заболеваний и низкую покупательную способность.

Как и каждый новый законопроект, цель этого также полно добра, на первый взгляд, даже общественно полезна. В соответствии идее законопроекта, продажа большинство лекарств по рецепту врача укрепляет отношения пациента и врача, ставит ограничение на пути укоренившегося среди нас самолечения, предупреждает неуместный прием и злоупотребление антибиотиками и психотропными препаратами, и, наконец, повышает качество предоставляемых услуг, вплоть до качества здравоохранения в Армении.

Акоб АВЕТИКЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Азг»