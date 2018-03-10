Блок НАТО признал за четырьмя государствами статус «страны-аспиранта»: Босния, Македония, Грузия, Украина

Организация Североатлантического договора закрепилa за четырьмя странами статус «аспиранта». Как передает Европейская правда, об этом сообщает официальный сайт альянса в разделе, посвященном расширению НАТО.

«На данный момент четыре страны-партнера задекларировали свое стремление (aspirations) к членству в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая югославская республика Македония, а также Украина», — говорится в этом сообщении.

Также на этой странице содержится объяснение о статусе «страны-аспиранта» (Aspirant country), под который отныне подпадает Украина. «Страны, которые задекларировали интерес в присоединении к Альянсу, сначала получают приглашение присоединиться к Интенсифицированному диалогу с НАТО по их стремлению к членству и связанным с этим реформам», — говорится в пояснении.