«Они были против Вазгена Саргсяна, теперь те же люди героизируют его»: Степан Даниелян – «Грапарак»

Представляем фрагмент интервью с председателем общественной организации «Сотрудничество во имя демократии» Степаном Даниеляном.

Проблемы гражданства и легитимности Армена Саргсяна вызвали большой общественный резонанс. Не продолжает ли оставаться самой большой проблемой Армении вопрос легитимности властей?

«Самая большая проблема Армении, да, это легитимность власти. Быть легитимным – это означает располагать общественным доверием. Очень важно, чтобы нашли свою формулировку общественные идеи. Я не вижу этих идей, митинги у нас направлены личности. Сначала были за Левона Тер-Петросяна, потом стали против, затем снова стали за него в 2008 году. Были против Вазгена Саргсяна, а теперь те же люди героизируют его. Иными словами, борьба против личности ничего не означает, оппозиционные силы должны сформулировать явления и бороться с ними, предлагая их решения. И если они хотят создать правительства доверия, то среди его членов не должно быть людей, которые являются лидерами этих самых партий в течение 20-30 лет. Они тоже были выбраны авторитарными методами, когда кто-то решает, а другие подчиняются. И когда эти партии придут к власти, они станут вторым, третьим, четвертым Сержем Саргсяном. То есть, следует доверять не личностям, а гарантированным механизмам», – сказал Степан Даниелян.

Тагуи АКОБЯН

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