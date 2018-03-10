Что значит «не быть рабисом»

Я не смотрю армянские сериалы и, следовательно, не знаком со сценариями Дианы Григорян. Полагаю, она не Шекспир и не Бернард Шоу. Но определенно есть тысячи людей, которые смотрят сериалы, снятые по ее сценариям, и довольны ими. Во всем мире сериалы, как правило, являются чисто коммерческими проектами, они длятся до тех пор, пока на них есть спрос. Следовательно, если какая-либо телевизионная компания нанимает для написания сценария Диану, Погоса или Джона, то предполагает, что написанный ими сценарий будет иметь своего потребителя. Кстати, Диана не единственная в Армении сценаристка «сериалов», есть десятки людей, которые занимаются тем же делом. Но имена этих людей неизвестны общественности, вероятно, потому, что они не ведут великосветской жизни, и не удостаиваются ядовитых комментариев в Фейсбуке.

Я также предполагаю, что армянские сериалы по своему качеству уступают, скажем, продукции Netflix, и это естественно, различны масштабы аудитории, несравнимы экономики Армении и развитых стран и, как следствие, состояния рекламного рынка. (По той же причине «Аравот» никогда не станет «Нью-Йорк таймс», что, однако, не означает, что в Армении не должны публиковаться газеты, мы такие, какие есть, и должны работать в рамках данных нам возможностей). Образно говоря, сценаристы Netflix работают в компании «Мерседесе», а Диана и другие армянские мастера этого цеха – на заводе «Ераз». Стоит ли давать им государственные награды? Наверное, нет, потому что речь идет о людях, работающих в одной звене чисто коммерческого конвейера. Но более важным для меня является та форма, тональность, в которой говорится об этой проблеме.

Если люди борются против безвкусицы и рабиса, то я думаю, они семи не должны быть безвкусными и рабисами, начиная с элементарных вещей, например, не использовать вульгарных выражений в адрес женщин. А что это означает вообще «не быть рабисом»? На мой взгляд, это означает не быть мелочным, не пытаться самоутвердиться, причиняя боль другим, быть снисходительным и широко мыслящим. И самое главное, не впадать в переживания из-за каждой мелочи, и особенно не устраивать всенародный плач. Стенания без всякой причины, на мой взгляд, является наивысшим проявлением рабиса.

В основе скорби Мовсеса Хоренаци лежали серьезные причины. Он оплакивал падение общественных нравов своего времени, а не потому, что царь наградил одного из гусанов.