Отношения Армения-США нуждаются в «рестарте»: Армен Ашотян в Вашингтоне

Находящаяся в эти дни в США парламентская делегация Армении провела ряд встреч с американскими официальными лицами, передает Радио Азатутюн.

По словам, находящегося в США в составе делегации председателя постоянной комиссии по внешним связям парламента Армении Армена Ашотян, отношения Армения-США, помимо того, что носят традиционный дружественный, партнерский характер, также нуждаются в «рестарте», особенно в парламентском формате, поскольку в течение длительного времени не было взаимных визитов.

«До визита в Армению в прошлом году представительной группы конгрессменов США и до нашего визита в этом году, возможно, по географическим и ,быть может, по другим причинам, в какой-то момент [отношения], если не сказать были заморожены, то нуждались в дополнительном импульсе, и мы придаем этот импульс также этим визитом», — подчеркнул Ашотян.

По его словам, уровень встреч довольно высок, они встретились с конгрессменами из армяно-американской группы дружбы, а также с членами комитета по иностранным делам Палаты представителей США.

«Состоялись важные встречи в Госдепартаменте США, сегодня серия встреч будет продолжена в рамках Совета национальной безопасности. Мы также встретились с представителями экспертного сообщества, в частности с заместителем директора Фонда Карнеги, и обсудили вопросы, связанные с нашим регионом», — отметил Ашотян.

По его словам, Соединенные Штаты являются сверхдержавой, диктующей политическую повестку дня в мире, и очень важно, чтобы сложившееся здесь мнение об Армении было адекватным и чтобы американская сторона из первых уст была проинформирована о происходящих в Армении процессах.

«После подобных визитов важно сохранить темп, сохранить тонус, воплотить в жизнь достигнутые договоренности. Уверен, что и группа дружбы, и весь парламент сохранят армяно-американские отношения в ряду приоритетов повестки дня», — заключил Армен Ашотян.

Фото — из страницы Армена Ашотяна в Фейсбуке