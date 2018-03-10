Баку анонсирует встречу глав МИД Азербайджана, Турции, Грузии и Ирана

Радио Азатутюн. Министерства обороны Грузии и Азербайджана подписали план двустороннего военного сотрудничества на 2018 год в ходе визита министра обороны Грузии Левана Изория в Баку.

Помимо укрепления двусторонних отношений грузинский министр высоко оценил также сотрудничество в трехстороннем формате с участием Турции.

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров сообщил, что на следующей неделе в Баку запланирована четырехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Ирана, Турции и Грузии.

«Это новый формат, который послужит импульсом для развития всестороннего регионального сотрудничества между странами и будет способствовать укреплению безопасности», — сказал Мамедъяров.