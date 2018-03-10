Чешский адвокат упомянул о работе известного средневекового армянского мыслителя-правоведа Мхитара Гоша

«Совет Европы содействует развитию в Армении адвокатской профессии и адвокатского потенциала. Мы придаем большое значение обмену опытом между адвокатами государствами-членами Совета Европы и Армении», – сказала на сегодняшней конференции, посвященной проблемам адвокатов государств Совета Европы, заместитель главы офиса Совета Европы в Ереване Лорета Виойу.

Вице-президент Совета адвокатур и адвокатских ассоциаций Европы Ранко Пеличарич отметил, что в Армении предприняты значительные реформы судебной системы в целях обеспечения независимости судов. «Для достижения этой цели важно восстановить независимую позицию Палаты адвокатов РА».

Глава Совета адвокатур и адвокатских ассоциаций Европы, глава делегации Чехии, известный чешский адвокат Станислав Балик в своей речи сначала упомянул о значении «Судебника» Мхитара Гоша. «Это важная средневековая правовая работа, которая подтверждает, что судья должен обладать опытом, знаниями и знать Библию, чтобы избежать ошибок, возникающих из невежества», – сказал он, а затем добавил, – «Судья должен обучаться. Он должен быть зрелым во всех областях, чтобы не пошатнуть земную справедливость».

Чешский адвокат выразил убежденность в том, что судьи должны выполнять свои обязанности без какого-либо покровительства.