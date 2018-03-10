Алевиты попросили прощения у армян и выразили соболезнование в связи с убийством Гранта Динка

Усилиями Федерации союзов алевитов Франции в Армению прибыли представители организаций алевитов, проживающих в Европе. Вчера они попросили прощения у армян за то, что в свое время не обратили внимания на их предупреждения, что после истребления армян турки возьмутся за них, и не предотвратили убийство Гранта Динка. «К сожалению, нам не удалось предотвратить Геноцид армян, и мы до сегодняшнего дня страдаем, что не смогли сделать этого», – сказал председатель Федерации союзов алевитов Франции Эльдар Кличкайе вчера во время пресс-конференции в Пресс-клубе «Ноян Тапан», выразив соболезнование и в связи с убийством Гранта Динка.

Он поделился также впечатлениями от визита в Армению: «В ходе посещения университетов мы поняли, что армяне и алевиты плохо знают друг друга, и поэтому для укрепления армяно-алевитского сотрудничества такие визиты и разные программы сотрудничества должны носить непрерывный характер».

Эльдар Кличкайе также высказал мнение, что настало время, чтобы турецкое правительство признало геноциды народов, пострадавших в результате политики, проводимой турецким режимом, в том числе армян и алевитов, и для этого армяне, алевиты и другие народы всего мира должны сплотить свои усилия.

Напомним, что во время резни в Дерсиме в 1937 году со стороны властей Турции были убиты сотни тысяч алевитов, а спасшиеся от резни оказались разбросанными по всему миру.