Необходимо временно отказаться от потенциально опасного молока и сметаны на рынке: видео

«Я настоятельно призываю хотя бы на некоторый период времени отказаться от товаров, которые оказались в зоне риска, пока соответствующий контроль не зафиксирует обратную картину», – с таким призывом в беседе с Aravot.am выступил руководитель НПО «Информированный и защищенный потребитель» Бабкен Пипоян, комментируя выявленные недавно нарушения на рынке молока.

Напомним, что в результате лабораторных следований, предпринятых Hetq.am, была выявлена опасная сметана, а после проведенной на днях экспертизе, также и молоко.

«Предприниматели тоже понимают, что на самом деле произошло. Естественно, никто из них не посмотрит в глаза потребителю и не скажет – «да, я выпускаю плохую продукцию». Производитель прекрасно осведомлен, в какие дни его производственные линии дезинфицируются, а в какие – нет», – отметил Бабкен Пипоян.

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