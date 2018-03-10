Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 16:25 | Март 10 2018
16:25 | Март 10 2018

Необходимо временно отказаться от потенциально опасного молока и сметаны на рынке: видео

Необходимо временно отказаться от потенциально опасного молока и сметаны на рынке: видео

«Я настоятельно призываю хотя бы на некоторый период времени отказаться от товаров, которые оказались в зоне риска, пока соответствующий контроль не зафиксирует обратную картину», – с таким призывом в беседе с Aravot.am выступил руководитель НПО «Информированный и защищенный потребитель» Бабкен Пипоян, комментируя выявленные недавно нарушения на рынке молока.

Напомним, что в результате лабораторных следований, предпринятых Hetq.am, была выявлена опасная сметана, а после проведенной на днях экспертизе, также и молоко.

«Предприниматели тоже понимают, что на самом деле произошло. Естественно, никто из них не посмотрит в глаза потребителю и не скажет – «да, я выпускаю плохую продукцию». Производитель прекрасно осведомлен, в какие дни его производственные линии дезинфицируются, а в какие – нет», – отметил Бабкен Пипоян.

Подробности – в видеоматериале:

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Поделиться
Рубрики: Общество, Экономика

Комментарии (0)

Комментировать

Другие статьи автора
 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда