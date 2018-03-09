Дональд Трамп принял предложение Ким Чен Ына о проведении саммита

Голос Америки. Президент США Дональд Трамп принял предложение северокорейского лидера Ким Чен Ына провести прямые переговоры, однако подчеркнул, что все санкции в отношении Пхеньяна останутся в силе.

Ким Чен Ын выразил желание встретиться с Трампом в ходе переговоров с представителем органов безопасности Южной Кореи Чон Ый Ёном, который объявил об этом историческом предложении в четверг в Белом доме.

Трамп сразу же прокомментировал новость в своем «Твиттере»: «Ким Чен Ын говорил о денуклеаризации с представителем Южной Кореи. Также в это время не будет никаких ракетных испытаний в Северной Корее. Наблюдается большой прогресс».

«Встреча планируется», – добавил президент США.

По свидетельству Чон Ый Ёна, стороны договорились о проведении встречи до начала Мая, однако высокопоставленный представитель администрации США, который беседовал с журналистами на условиях анонимности, отметил, что стороны планируют провести прямые переговоры «через пару месяцев, и их точное место и время проведения еще предстоит определить».

Пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс написала в «Твиттере», что время и место встречи Трампа и Ким Чен Ына подлежат дальнейшему уточнению.

«Мы стремимся к денуклеаризации Северной Кореи. Пока же все санкции и максимальное давление должны оставаться в силе», – заявила она.

Как сообщил Чон Ый Ён, Ким Чен Ын хочет встретиться с президентом США Дональдом Трампом как можно скорее и говорит, что он намерен воздержаться от дальнейших ядерных и ракетных испытаний.

Чон Ый Ён сказал, что Трамп хотел бы встретиться с Кимом в мае. Он также сообщил, что совместные военные учения США и Южной Кореи в районе Корейского полуострова пройдут в апреле, как и планировалось, и что Ким понимает, что такие учения необходимы.

Чон Ый Ён находился в Вашингтоне в четверг, чтобы проинформировать власти США о своих переговорах с Кимом на этой неделе в Пхеньяне.

Чон Ый Ён и директор Национальной службы разведки Южной Кореи Со Хун на этой неделе посетили Пхеньян и провели там переговоры с Ким Чен Ыном.

Во вторник Чон Ый Ён объявил на брифинге в резиденции президента Южной Кореи, что в ходе поездки в Пхеньян достигнута договоренность о проведении встречи лидеров КНДР и Республики Корея.

Кроме того, Пхеньян, по его словам, уведомил о готовности начать переговоры по нормализации отношений с Вашингтоном, в ходе которых может обсудить тему денуклеаризации Корейского полуострова.

КНДР обещала заморозить на период диалога ракетно-ядерные испытания, отметил Чон Ый Ён.

Чон Ый Ён добавил, что США, Южная Корея и их партнеры продолжат оказывать давление на КНДР, пока заявления Пхеньяна о готовности к урегулированию не будут подкреплены реальными действиями.

«Республика Корея, Соединенные Штаты и наши партнеры решительно настроены на то, чтобы не повторять ошибок прошлого и давление продолжится, пока слова Северной Кореи не будут соответствовать реальным действиям», – сказал он.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, который находится с визитом в Африке, сообщил, что в пятницу он обсудил план проведения саммита с северокорейским лидером в ходе телефонной беседы с Трампом.

Он сообщил журналистам, что Трамп принял решение принять приглашение Ким Чен Ына «самостоятельно».

По словам Тиллерсона, Трамп неоднократно говорил о своей готовности проведения встречи с лидером КНДР «при наличии подходящих условий».

«Я думаю, что президент считает, что такое время пришло», – сказал Тиллерсон.

Объявление о предстоящей встрече в верхах США и КНДР уже находит позитивный отклик в мире.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который находится с визитом в Эфиопии, сказал, что российская сторона надеется, что договоренность о встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына будет реализована.

«Считаем это шагом в правильном направлении, – сказал он. – Безусловно, это необходимо для того, чтобы нормализовать ситуацию вокруг Корейского полуострова».

Глава российского МИД подчеркнул, что разряжать атмосферу вокруг ядерной проблемы Корейского полуострова необходимо «не угрозами, не ультиматумами, не односторонними санкциями, а путем диалога на взаимоуважительной основе, через поиск таких договоренностей, которые устроили бы все стороны».

На снимке — директор национальной безопасности Южной Кореи Чон Ый Ён, (в центре). Белый дом, Вашингтон 8 марта 2018. Фото — Голос Америки