21 человек обратились за медпомощью в английском Солсбери после отравления экс-сотрудника ГРУ

Радио Свобода. В связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, в английском городе Солсбери 4 марта, в городскую больницу обратились за медицинской помощью более 20 человек. Некоторые из них сдали анализ крови и прошли стационарное лечение. Об этом сообщил Sky News начальник полиции графства Уилтшир Кир Притчард.

В настоящее время в реанимационном отделении больницы в стабильно критическом состоянии остаются 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия, а также сержант полиции Ник Бэйли, который первым прибыл на место происшествия. Вчера сообщалось, что его состояние улучшилось, он вышел из комы и может говорить.

This is Nick, he’s my friend, he’s trending on twitter right now, big shout out to you mate. Let’s get you fit and back! Detective Sergeant Nick Bailey #PoliceFamily #JobLikeNoOther @wiltshirepolice pic.twitter.com/0SSGJICYAU — Sgt Louis McCoy (@WiltspoliceLM) March 8, 2018

Следователи контртеррористического подразделения полиции Великобритании рассматривают произошедшее как покушение на убийство. Эксперты установили, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. Британский министр внутренних дел Эмбер Радд сообщила, что для покушения было использовано очень редкое отравляющее вещество. Известно также, что скорее всего, это не VX – нервно-паралитический токсин, при помощи которого в прошлом году был убит кровный брат лидера КНДР Ким Чен Ына, передает Русская служба Би-би-си.

Глава МВД Великобритании назвала использование нервно-паралитического вещества на территории страны «наглым и дерзким шагом». «Это нападение было осуществлено самым жестоким способом, публично», заявила Радд. При этом министр призвала не допускать спекуляций и дать полиции время для проведения тщательного расследования. Она также пообещала, что британские власти сделают все возможное, чтобы привлечь виновных к ответственности, «кем бы они ни были и где бы они ни находились».

Глава МИД России Сергей Лавров назвал голословными обвинения Москвы в причастности к отравлениюСергея Скрипаля и заявил о готовности российских властей содействовать расследованию. Он также счёл неуместными параллели между отравлением Скрипаля и Александра Литвиненко. Бывший сотрудник ФСБ , критик президента Путина умер в 2006 году в Лондоне от отравления радиоактивным полонием. Общественное дознание пришло к выводу, что его убийство было «вероятно, санкционировано» Владимиром Путиным.

Сергей Скрипаль – бывший полковник ГРУ. В России его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году его обменяли на российских агентов, разоблаченных в США. 4 марта Скрипаля и его дочь обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке в торговом центре в Солсбери и доставили в больницу с симптомами отравления сильнодействующим синтетическим веществом.

Фото — Радио Свобода