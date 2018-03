21 человек обратились за медпомощью в английском Солсбери после отравления экс-сотрудника ГРУ

Радио Свобода. В связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, в английском городе Солсбери 4 марта, в городскую больницу обратились за медицинской помощью более 20 человек. Некоторые из них сдали анализ крови и прошли стационарное лечение. Об этом сообщил Sky News начальник полиции графства Уилтшир Кир Притчард.

В настоящее время в реанимационном отделении больницы в стабильно критическом состоянии остаются 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия, а также сержант полиции Ник Бэйли, который первым прибыл на место происшествия. Вчера сообщалось, что его состояние улучшилось, он вышел из комы и может говорить.

This is Nick, he’s my friend, he’s trending on twitter right now, big shout out to you mate. Let’s get you fit and back! Detective Sergeant Nick Bailey #PoliceFamily #JobLikeNoOther @wiltshirepolice pic.twitter.com/0SSGJICYAU

— Sgt Louis McCoy (@WiltspoliceLM) March 8, 2018