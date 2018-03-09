Процесс, основанный Кочаряном, переговоренный Саргсяном и закрытый Эрдоганом

Цюрихское недоверие

Вспоминая некоторые нюансы подписания цюрихских протоколов, можно понять, что еще тогда было заметно глубокое недоверие между властями Армении и Турции.

10 октября 2009 года в зале “Аула” исторического факультета Цюрихского университета были подписаны армяно-турецкие протоколы о развитии двусторонних связей и об установлении дипломатических отношений между Ереваном и Анкарой.

С армянской стороны протоколы подписал глава МИД Армении Эдвард Налбандян, с турецкой – министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу. Протоколы были подписаны с опозданием в 3,5 часа, что было связано с формулировками, которые должны были найти место в заявлениях глав МИД двух стран после подписания документов.

На подписании протоколов присутствовали госсекретарь США Хиллари Клинтон, министры иностранных дел России — Сергей Лавров, Франции — Бернар Кушнер, Швейцарии – Мишелин Калми-Рей, Верховный комиссар ЕС Хавьер Солана, действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словении Самуэль Жбогар. Было заявлено, что госсекретарь США Хилари Клинтон также будет присутствовать на подписании, но скоро была получена срочная информация о то, что она не придет на церемонию подписания: госсекретарю, когда она уже направлялась в здание Цюрихского университета сообщили, что у Эдварда Налбандяна есть возражения касательно заявления главы МИД Турции. О чем именно идет речь, как Хиллари Клинтон, так и глава МИД Швейцарии тогда отказались рассказать, но позже стало известно, что возражения были связаны с карабахским конфликтом.

Присутствовавшие в Цюрихе журналисты представляют интересные подробности. Так корреспондент газеты «Вашингтон пост» сообщает: «Клинтон возвращается в гостиницу, но не выходит из машины и одновременно по двум телефонам говорит с министрами иностранных дел Армении и Турции. Давутоглу уже был в университете, а Налбандян отказывался идти. В конце концов, Клинтон пригласила Налбандяна в свою гостиницу, откуда предложила ему вместе отправиться в здание университета».

До этого в здании университета Сергей Лавров, Хавьер Солана и Бернар Кушнер совместно смотрели футбольный матч Россия-Германия.

Когда прибыли Клинтон и Налбандян, переговоры возобновились в более расширенном составе. В конце концов, после серьезной дипломатической работы, стороны согласились подписать документы с тем условием, что за ними не должно последовать заявлений.

Церемонию подписания открыла глава МИД Швейцарии – Мишелин Калми-Рей. После подписания заявлений сделано не было.

В дальнейшем международная пресса писала, что вмешательство Клинтон предотвратило провал подписания протоколов и что госсекретарь тогда 29 раз позвонила министрам Армении и Турции. Призвав стороны рассматривать данный процесс в более объемлющем контексте, Клинтон заявила: «Это очень важно, вы уже очень далеко зашли, нельзя отказываться от работы, вложенной вами в протоколы».

Клинтон не теряла надежды

О степени заинтересованности США, как посредника, в нормализации отношений Армения-Турция свидетельствовали заявления экс-госсекретаря, последовавшие за подписанием цюрихских протоколов.

4 июля 2010 года на совместной с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном пресс-конференции в Ереване госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила: «Сейчас мяч на стороне противника, и они должны совершить свой шаг». Потом добавила: «Мы восхищены политикой президента Армении по нормализации отношений с Турцией, и нас впечатлило апрельское решение Еревана, не отзывать свою подпись, поставленную под армяно-турецкими протоколами, несмотря на препятствия, которые чинит противоположная сторона».

Госсекретарь США призвала Турцию тоже прилагать усилия для нормализации отношений с Арменией, поскольку это исходить не только из интересов двух стран, но и всего региона. Хилари Клинтон подчеркнула также, что открытие армяно-турецкой границы станет стимулом для нормализации двусторонних отношений. «Я была в Цюрихе, когда подписывались армяно-турецкие протоколы. Лидеры двух стран сделали смелый шаг, инициировав этот процесс. Мы надеемся, что препятствия будут преодолены, и процесс нормализации отношений будет продолжаться».

31 октября 2011 года, выступая в Вашингтоне на ежегодной конференции по вопросам американо-турецких отношений, госсекретарь США Хиллари Клинтон выразила надежду, что парламент Турции ратифицирует армяно-турецкие протоколы в ходе текущей сессии. «Улучшение отношений между Турцией и Арменией будет позитивным шагом, и мы надеемся, что парламент Турции ратифицирует протоколы в ходе текущей сессии и нормализует отношения с Арменией», — сказала Хиллари Клинтон.

Спустя пять лет после подписания протоколов Хиллари Клинтон в своей книге мемуаров «Трудный выбор» привела некоторые подробности цюрихских событий. «Объявленная Турцией политика «ноль проблем с соседями» была тем окном, через которое США пытались добиться наступления «оттепели» в армяно-турецких отношениях, надеясь на открытие границ и установление дипломатических отношений между двумя странами».

«Историческое» письмо Кочаряна — Эрдогану

На протяжении 9 лет недостатка в критике, адресованной армянской стороне по поводу протоколов Армения-Турция не чувствовалось, в частности, в том смысле, что армянская сторона согласилась с предложением Турции создать комиссию из армянских и турецких историков. Однако эта история имеет заслуживающие внимания истоки, о которых, по всей вероятности, помнят не все.

В августе 2011 года сайт WikiLeaks опубликовал депешу посольства США в Ереване от 28 апреля 2005 года, в которой приводится ответное письмо тогдашнего президента Армении Роберта Кочаряна премьер-министру Турции Реджепу Эрдогану от 25 апреля 2005 года. Премьер-министр Турции предложил создать комиссию историков «для изучения событий 1915 года».

«Уважаемый премьер-министр, — написал президент Армении. — Я получил Ваше письмо. Действительно, как два соседа, мы должны работать, чтобы найти способы жить вместе в гармонии. Именно поэтому с первого же дня мы протянули Вам свою руку, чтобы установить отношения, открыть границу и тем самым начать диалог между двумя странами и двумя народами».

Кочарян отметил, что «есть соседние страны, особенно на европейском континенте, которые имели тяжелое прошлое, по которому у них есть разногласия. Однако это не помешало им иметь открытые границы, нормальные отношения, дипломатические связи, даже если они продолжают обсуждать те проблемы, которые их разделяют». «Ваше предложение разрешить прошлое не может быть эффективным, если оно уклоняется от разрешения настоящего и будущего, — написал Кочарян, подчеркнув, что «для того чтобы начать полезный диалог», необходимо создать надлежащую благоприятную политическую среду. «За развитие двусторонних отношений ответственны правительства, и мы не вправе делегировать эту ответственность историкам. Именно поэтому мы предложили и вновь предлагаем без предусловий установить нормальные отношения между нашими двумя странами», — отметил Роберт Кочарян. – В этом контексте межправительственная комиссия может встретиться, чтобы обсудить все нерешенные вопросы между нашими двумя странами с целью разрешить их и прийти к взаимопониманию».

Стоит отметить, что ранее – 10 апреля 2005 года Эрдоган написал Кочаряну письмо, которое официальный Ереван получил 18 апреля, а до того, как Кочарян ответит на него, экс-президент США Буш в своем послании 24 апреля выразил поддержку Эрдогану, в частности, написав: «Мы приветствуем усилия отдельных людей в Армении и Турции по достижению мира и согласия, поддерживаем совместные усилия, направленные на открытое изучение прошлого, которое приведет к пониманию этих трагических событий. Мы надеемся на нормализацию отношений между Арменией и Турцией».

Экс-премьер министр Турции в своем письме президенту Армении предложил создать «создать комиссию, состоящую из историков, политологов и юристов, которая изучит события 1915 не только в архивах Армении и Турции, но и третьих стран и результаты и выводы представит международному сообществу». Эрдоган выразил уверенность в том, что «инициатива прольет свет на спорные моменты истории и станет шагом на пути нормализации отношений двух стран».

Еще с 2005 года официальный Ереван письмом Кочаряна, по сути, подтвердил позицию армянской стороны о том, что Армения готова обсудить любой вопрос на уровне межправительственной комиссии.

То есть Кочарян, фактически, представил в качестве приемлемого для армянской стороны предложения по созданию комиссии по изучению факта Геноцида, факт за который Анкара пытается зацепиться, а Ереван регулярно дает разъяснения по этому поводу.

Именно на этом основании в 2005-2007 гг. были проведены армяно-турецкие парламентские переговоры. В ноябре 2006 года, например, экс-министр иностранных дел РА Вардан Осканян в интервью агентству «Франс Пресс» заявил: «Признание Геноцида армян Турцией для Армении не является предусловием для установления нормальных, добрососедских отношений». Далее он назвал «дымовой завесой» предложение премьер-министра Эрдогана по созданию комиссии историков для изучения событий 1915-17гг. «Как можно создать совместную комиссию без дипломатических отношений между Анкарой и Ереваном»?

Обобщение темы в номере печатной версии «Аравот» от 08.03.2018г.

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»,

07.03.2018г