Генрих Мхитарян признан лучшим футболистом «Арсенала» в феврале

Армянский полузащитник Генрих Мхитарян был назван лучшим футболистом февраля в лондонском «Арсенале». Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.

«Мы поздравляем Генриха Мхитаряна. Наш новый 7-й номер провел свой первый месяц в качестве игрока «Арсенала» и стал лучшим игроком команды в феврале», – говорится в сообщении на сайте.

«Армянский футболист начал месяц в прекрасной спортивной форме, сделав три голевых передачи в матче с «Эвертоном». Еще два голевых паса он сделал в игре против «Эстердунда» в Европейской Лиге, позволив команде выиграть со счетом 3:0. Фактически, Мхитарян в феврале делал голевую передачу каждые 65,8 минуты», – отмечается в сообщении.

За звание лучшего игрока «Арсенала» в феврале с Генрихом Мхитаряном соперничали Начо Монреаль и Аарон Рэмси, которые заняли второе и третье место соответственно.

Подготовила Виктория АНДРЕАСЯН