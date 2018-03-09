Они попытались устроить нам в парламенте самосуд, но мы должны противодействовать фашистам: Гаро Пайлан — видео

Депутат-армянин из турецкой прокурдской Демократической партии народов Гаро Пайлан в своем блоге в Твиттере написал о нападении депутатов правящей Партии справедливости и развития.

«Вчера депутаты ПСР попытались устроить нам в парламенте самосуд. Они повсюду демонстрируют свое варварство. Мы должны везде оказывать противодействие фашистам. И мы непременно победим».