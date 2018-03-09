Они попытались устроить нам в парламенте самосуд, но мы должны противодействовать фашистам: Гаро Пайлан — видео

Депутат-армянин из турецкой прокурдской Демократической партии народов Гаро Пайлан в своем блоге в Твиттере написал о нападении депутатов правящей Партии справедливости и развития.
«Вчера депутаты ПСР попытались устроить нам в парламенте самосуд. Они повсюду демонстрируют свое варварство. Мы должны везде оказывать противодействие фашистам. И мы непременно победим».
Milletvekillerimiz, cezaevinde tutulan DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan'a yapılan işkenceyi AKP Hükümetine sordu: Neden susuyorsunuz? pic.twitter.com/hrPa2z8AND
— HDP (@HDPgenelmerkezi) March 8, 2018