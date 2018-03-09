Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 19:28 | Март 9 2018
19:28 | Март 9 2018

Они попытались устроить нам в парламенте самосуд, но мы должны противодействовать фашистам: Гаро Пайлан — видео

Они попытались устроить нам в парламенте самосуд, но мы должны противодействовать фашистам: Гаро Пайлан — видео

Депутат-армянин из турецкой прокурдской Демократической партии народов Гаро Пайлан в своем блоге в Твиттере написал о нападении депутатов правящей Партии справедливости и развития.

«Вчера депутаты ПСР попытались устроить нам в парламенте самосуд. Они повсюду демонстрируют свое варварство. Мы должны везде оказывать противодействие фашистам. И мы непременно победим».

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Поделиться
Рубрики: Международные

Комментарии (0)

Комментировать

 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда