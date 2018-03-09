Армения занимает 34-е место в списке 50 стран с самым низким уровнем цен

Go Banking Rates составил список самых дешевых для жизни стран, в число которых вошла и Армения.

В частности, в рейтинговом списке 50 стран Армения занимает 34-е место. В списке по соседству с Арменией находится Азербайджан (35-е место), а Грузия – 16-е место.

«Потрясающие панорамы, полные греко-римских и средневековых развалин, и это не единственная причина, из-за которой вы пожелали бы провести всю жизнь в Армении. Эта страна одна из стран с самой низкой стоимостью жизни, где стоимость аренды на 91% ниже, чем в Нью-Йорке», – говорится в описании Армении.

При составлении рейтинговой таблицы были учтены зарплаты в данных странах, аренда недвижимого имущества, налоги, цены на продовольственные товары, в ресторанах, которые были сравнены с соответствующими показателями в Нью-Йорке».

На первом месте оказалась Индия.

Подготовила Виктория АНДРЕАСЯН