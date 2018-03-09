Никол Пашинян намерен инициировать парламентские обсуждения о порядке приобретения лекарств по рецепту

Депутат Национального Собрания Армении Никол Пашинян намерен развернуть в парламентской комиссии по социальным вопросам и здравоохранению обсуждения на тему отпуска лекарств по рецепту.

Коснувшись распространившихся накануне сведений, что правительство намерено аннулировать решение о рецептурном отпуске лекарств, что затем было опровергнуто, господин Пашинян сказал: «В эту неразбериху необходимо внести ясность, понять причинно-следственные связи и обоснованность. К сожалению, в нашей действительности такое, когда начинается процесс, а потом оказывается, что это или было не нужно, или для этого процесса не имелось оснований, происходит часто.

В действительности есть сигналы, надо серьезно обсудить эти сигналы. Я намерен в ближайшее время организовать обсуждения в комиссии по социальным вопросам и здравоохранению. Предыдущее такое обсуждение, которое мы организовали, было связано с прививками против вируса папилломы, там мы получили полную информацию. Думаю, что и нынешний вопрос должен стать темой обсуждений».