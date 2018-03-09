Потасовка и драка в турецком парламенте

В турецком парламенте во время одного из заседаний разразилась драка между депутатами правящей Партия справедливости и развития (AKP) и прокурдской Демократической партией народов (HDP).

Потасовка началась в ходе обсуждения военной операции «Оливковая ветвь», осуществляемой подразделениями турецкой армии против курдских войск в Африне. Во время драки легкие травмы получили 1 депутат от ПСР и 2 депутата от HDP. Их доставили в больницу.

Драка началась после того, как депутат от Партии справедливости и развития из Коньи Лейла Шахин, обращаясь к прокурдской партии, сказала: «Гражданское население убивали не турецкие солдаты, а ваши боевики из Рабочей партии Курдистана».

На фотографиях, опубликованных в турецком издании, видно, что при инциденте присутствовал также депутат армянского происхождения Гаро Пайлан.

Напомним, что группировка «Свободной сирийской армии», которая пользуется поддержкой официальной Анкары, 20 января при поддержке турецких ВВС вторглась в населенную курдами сирийскую провинцию Африн. Конечная цель военной операции «Оливковая ветвь» – отобрать у курдов граничащую с Турцией территорию Сирии, и создать там 30-километровую зону безопасности.

Источник: Ermenihaber.am