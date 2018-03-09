«Чем больше будет женщин в парламенте, тем выше станет джентльменство мужчин»: видео

Мы – мужское общество. В этом вопросе придерживаются одинакового мнения политолог Ануш Седракян редактор газеты «Грапарак» Армине Оганян и член Совета старейшин фракции «Елк» Анаит Бахшян.

Вчера в ходе встречи с журналистами в Пресс-клубе «Айели» они высказались «против» празднования восьмого марта, отметив, что о женщинах вспоминают от праздника к празднику, тогда как о женщинах надо помнить всегда, и уж тем более женщины должны обладать равными правами. «Помимо того, что мы матери, мы можем заниматься намного более важными и ценными делами в нашей стране», – считает Анаит Бахшян, добавляя, что женщины привнесли в политику высокий уровень толерантности. Она вспомнила слова своего покойного мужа Юрия Бахшяна о том, что «чем больше женщин будет в парламенте, тем выше станет джентльменство мужчин».

А Ануш Седракян напомнила о словах Гитлера: «Место женщины на кухне, она должна рожать детей и ходить в церковь». Сама она не является сторонницей этой теории. Она говорит, что «в политике нет мужского или женского поведения». Концепции равноправия в нашей стране пока еще нет. По этому поводу она напомнила, как начальник Полиции РА Владимир Гаспарян сказал женщине-журналисту, что «не видит в ней женщины». Она также заметила, что борьбу за права женщин лучше всего ведут мужчины.

Редактор газеты «Грапарак» Армине Оганян считает, что присутствие женщин в парламенте смягчает политическую атмосферу, однако, больше всего лести и служебного угодничества бывает посредством женщин.

Из присутствующих только для депутата фракции «Царукян» Луизы Саргсян 8-е марта было праздничным днем: «К чести нашей фракции, должна сказать, что у нас сохранилась квота 25/75. Эта эволюция есть, однако не думаю, что это должно делаться для проформы, не следует путать количество с качеством».