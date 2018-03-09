Юрий Навоян: углубление существующих проблем в Армении делают государство уязвимым перед внешними угрозами

Внутриполитическая ситуация в Армении после президентских выборов: обсуждение в Институте стран СНГ

6 марта 2018 года в Институте стран СНГ состоялся семинар «Внутриполитическая ситуация в Республике Армения после президентских выборов». Участники мероприятия анализировала внутриполитическую ситуацию в Армении, оценили возможные сценарии ее развития сквозь призму политических реформ, перехода к парламентской конституционной модели и выборов президента, а также перспективы развития российско-армянских отношений.

В качестве основных докладчиков выступили Председатель общественной организации ДИАЛОГ Юрий Навоян, политолог Андрей Арешев и заместитель заведующего отделом Кавказа Института стран СНГ Сергей Саркисян.

Юрий Навоян, в частности в своем выступлении отметил, что при любой политической системе необходимо решить основные вопросы, которые препятствуют развитию Армении. А такими проблемами являются системная коррупция, монополии в экономике, несовершенство политической системы, недоверие к избирательным процессам и продолжающаяся миграция. Он отметил, что об этих вопросах громко и красиво говорят все партии на своих собраниях, но пока прорывных программ для искоренения этих явлений не видно.

Председатель ДИАЛОГА отметил, что когда инициировались конституционные изменения, политической краткосрочной целю было «демонтаж» существующий на тот момент оппозиционной «четверки», а долгосрочной — путем воспроизводства властей сохранение нынешней пирамиды финансово-политической системы. В этом смысле пока изменения выглядят как «бег на месте» с обновлением системы «волшебными» фигурами.

Он подчеркнул, что углубление существующих проблем в Армении делают государство уязвимым перед имеющими внешними угрозами, а также ослабляют общенациональное единство.

Относительно перспектив российско-армянских отношений Юрий Навоян отметил, что сотрудничество России и Армении базируется на прочной нормативно-правовой базе, носит стратегический характер, так как охватывает все сферы жизнедеятельности наших государств и является долгосрочной. По этой причине конституционные реформы в Армении существенно не изменят характер российско-армянских отношений. Но не исключено, что в результате определенных процессов возникнут раздражающие ситуации для обеих сторон. Есть необходимость совершенствовать повестку межгосударственных отношений, чтобы они соответствовали своему значению и были более убедительными.

После представления основных докладов состоялся обмен мнениями и дискуссия с участием российских политологов и представителей армянских общественных организаций.

Пресс-релиз