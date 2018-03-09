Дополнительные расходы в 561 млн драмов – на налогоплательщиках за переход к парламентской модели правления: «Айкакан жаманак»

В настоящее время администрация президента РА насчитывает около 380 человек. Об этом несколько месяцев назад объявил глава президентской администрации Армен Геворгян. Штат аппарата правительства Армении состоит из 300 человек. То есть, в этих двух ведомствах работают около 680 человек.

На данный момент, согласно находящему в парламенте законопроекту о внесении изменений и дополнений в закон РА «О социальных гарантиях для лиц, занимающих государственные должности», максимальное число администрации будущего президента должно составлять 150 человек. Этими же изменениями учреждена новая «армия» чиновников. Будет внедрено новое подразделение, администрация премьер-министра РА, которой до сей поры не было. Штат будущего премьер-министра будет состоять как минимум из 600 человек. В лучшем случае персонал премьер-министра может «растворить» в себе администрацию правительства, и в этом случае общее количество штатных единиц президента и премьер-министра Армении составит 750 человек.

Но это наилучший сценарий, скорее, это так чисто теоретически. Проблема заключается в том, что параллельно с законопроектом, определяющим администрацию премьер-министром, по крайней мере, пока, не был разработан и представлен какой-либо законопроект, согласно которому правительственный персонал должен быть распущен. Другими словами, гораздо более вероятно, что будущий премьер-министр будет иметь отдельный штат из 600 человек, при этом нынешний персонал правительства останется на своих местах. В этом случае администрации президента, премьер-министра и правительства РА вместе будет составлять 1000 человек, плюс-минус в ту или иную сторону.

Пока неясно, какими дополнительными расходами это обернется для налогоплательщиков. По бюджету 2018 года расходы на содержание администрации президента и правительства составляют 6 млрд. 127 млн. драмов. В 2017 год эта цифра составляла 5 миллиардов 566 миллионов драмов. То есть, у нас уже имеются дополнительные расходы в размере 561 млн. драмов, которые мы, налогоплательщики, должны заплатить за переход к модели парламентского правления. Но это только согласно государственному бюджету. Эти цифры вовсе не отражают предусматриваемых затрат.

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Айкакан жаманак»