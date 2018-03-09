The Washington Post: путинский отряд отравителей снова в Британии?

Инопресса.ру. Редакция The Washington Post полагает: если бывший офицер ГРУ Скрипаль и его дочь отравлены Россией из мести за то, что он стал двойным агентом, «это будет новое наглое преступление президента Владимира Путина, которое нельзя игнорировать».

«У Скрипаля точно есть враги, в том числе его бывшие работодатели. Путин — ветеран советского Комитета государственной безопасности (КГБ), ставший в конце 1990-х главой агентства — преемника КГБ, Федеральной службы безопасности (ФСБ). Именно тогда Скрипаль выдавал российские секреты британцам. Другие обидчики Путина или его дружков уже застрелены, отравлены, избиты», — говорится в статье. Издание напоминает об обстоятельствах смерти Александра Литвиненко и Михаила Лесина.

Во время недавнего мероприятия, на котором Путину задавали вопросы, он сказал, что хотел бы обратить вспять распад Советского Союза и безудержно хвастался новой ядерной ракетой, пишут авторы статьи.

«В эти дни Путин играет мускулами отчасти в преддверии президентских выборов 18 марта. Но это еще не вся мотивация. Есть еще один тревожный момент: Путин полагает, будто система управления США «поедает сама себя», как он выразился в связи с хаосом президентства Трампа, и считает это удобным моментом, чтобы дать волю своему авантюризму. Тем больше причин для США обзавестись твердой стратегией общения с Россией, и поскорее», — указывает редакция.