Логика Ваче Габриеляна: «Чоррорд ишханутюн»

«Итоги экономического роста в большей степени чувствует имущая прослойка, но дела не обстоят так, что неимущий класс вообще не ощущает никаких результатов», – объявил вице-премьер Ваче Габриелян.

«Чоррорд ишханутюн» – Кстати, из комментария Ваче Габриеляна становится ясно также то, что неимущая прослойка населения ощутит результаты экономического роста только в том случае, если рост окажется очень большим, то есть, если темпы роста цен резко возрастут. И это, в свою очередь, означает, что неимущие должны бороться за рост цен и проводить демонстрации протеста против всех тех олигархов, которые не повышают в достаточной мере цен на импортируемую или производимую ими продукцию.

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