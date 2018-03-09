Как людей превращают в зверей

Просматривая кадры, на которых представлены «обязательные уроки ненависти» в азербайджанском детском саду для детей 3-4 лет, я вспомнил о романе Джорджа Оруэлла «1984», в котором члены партии должны были каждый день смотреть двухминутный фильм о «врагах партии», и выражать свою ненависть в отношении избранных в качестве цели.

Хотя воображение английского писателя и проявления азербайджанских реалий доведены до крайности, говорить, что это явление необычное, не встречавшееся ранее в истории, к сожалению, было бы «оптимистичным преувеличением». Я уверен, что в прошлом веке в нацистской Германии проводились такие же «уроки» с детьми в детском саду и пробуждались такие же чувства в отношении евреев и славян.

В медресе радикальных исламистов с детства воспитывают в духе такой же ненависти к «неверным». Если мы заглянем вглубь веков, я не сомневаюсь, что то же самое делалось в случае разных народов и даже внутри одного и того же народа, например, в отношениях между католиками и протестантами. Каковы механизмы превращения человека в зверя (а порой в скот)? Главным образом, конечно же, дезинформация. Тридцать лет назад в Сумгаит были откомандированы агенты спецслужб Азербайджана, и они рассказывали людям, как в городах Армении массово насиловали азербайджанских девушек, или как из Капана в Нахичеван прибыл поезд, полностью набитый трупами азербайджанцев. Простые люди не склонны воспринимать информацию критически, особенно в тех случаях, когда она созвучна их темным инстинктам.

Какое «противоядие» можно противопоставить подобному помрачнению рассудка? По моему представлению, «противоядие» выглядит следующим образом. В настоящий момент в Азербайджане должны появиться нескольких авторитетных представителей интеллигенции и объявить – «дорогие люди, задумайтесь на мгновение, насколько такая информация соответствует здравому смыслу», интеллигентов, которые не побоятся расправы толпы.

В Армении почвы для подобной дезинформации «национального характера», к счастью, нет. Наше общество страдает от другой болезни, наши инстинкты направлены на иное, в социальную сферу. Эти инстинкты не менее опасны, чем семена национальной ненависти. Но ярость толпы столь же сильна. Особенно толпы в Фейсбуке.