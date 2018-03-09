Пентагон: США способны ответить на любую угрозу со стороны России

Руководители американского оборонного ведомства обратились к России с коротким, но энергичным предостережением, отметив, что Вашингтон по-прежнему располагает возможностями для ответа, вне зависимости от того, какие ядерные вооружения имеются в распоряжении Москвы, передает Голос Америки.

Эти заявления прозвучали в ходе коротких бюджетных слушаний в комитете Палаты представителей по вооруженным силам в среду в ответ на вопросы о заявлениях президента России Владимира Путина о том, что его страна располагает арсеналом новых, неуязвимых ядерных вооружений.

«Мы готовы ко всем имеющимся угрозам, и никто не должен сомневаться в этом», – заявил глава Стратегического командования вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.

Они не могут сделать ничего, кроме массивной атаки против нашей страны, на которую мы не смогли бы ответить, – добавил он. – Кстати, они не знают, где находятся наши подводные лодки, а они способны уничтожить их страну, если мы пойдем по этому пути».

На прошлой неделе, выступая с ежегодным посланием к Федеральному собранию, Путин рассказал о новейших видах российского ядерного оружия, включая крылатую ракету с ядерной энергетической установкой, лазерное оружие, беспилотный подводный аппарат с ядерной энергоустановкой и новую гиперзвуковую ракету.

Выступление Путина иллюстрировалось компьютерным видео, на котором одно из новых вооружений уничтожало американский штат Флориду. При этом российский лидер подчеркнул, что новые виды оружия делают бесполезными американские системы ПРО.

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд заявил законодателям в среду, что заявления Путина «хотя и не стали сюрпризом, но все же вызвали разочарование».

«Мы обеспокоены некоторыми положениями доктрины, которые исходят от России, разговорам о ранней эскалации, усилению роли ядерных средств в конфликте», – заявил Руд.

Он также отверг заявления Москвы о том, что она разрабатывает новые ядерные вооружения в связи с отказом Вашингтона соблюдать предыдущие соглашения в области контроля над вооружениями.

«Соединенные Штаты сохраняют приверженность нашим обязательствам в области контроля над вооружениями, – сказал замминистра. – К сожалению, предыдущая практика Российской Федерации в том, что касается соблюдения ею обязательств в области контроля над вооружениями, оставляет желать лучшего».

Несмотря на жесткие заявления, Руд и Хайтен не поделились существенными подробностями на слушаниях в среду, которые длились чуть больше 30 минут.

Многие законодатели ждали закрытой части сессии, чтобы задать свои вопросы.

Белый дом также отметил, что в рамках нового оборонного бюджета объемом в 700 миллиардов долларов, американские военные ведут активную работу по модернизации собственного ядерного арсенала и систем ПРО.

Официальные лица в Вашингтоне также ссылаются на проект бюджета на 2019 год, который предполагает выделение еще 24 миллиардов долларов на поддержание и модернизацию ядерных сил страны.

Американские официальные лица предупреждают, что наибольшая опасность исходит от стран, которые не осознают потенциал или решимость Вашингтона.

«Нам приходится страховаться от просчетов со стороны наших потенциальных противников, особенно России и Китая», – заявил глава Стратегического командования Хайтен.

«Мы не можем допустить, чтобы они считали, что они могут применить ядерное оружие, а США не смогут ответить», – добавил он.

На снимке — Джон Хайтен (Фото — Голос Америки)