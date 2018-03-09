Вице-премьер Болгарии назвал патриарха Кирилла «второразрядным агентом советского КГБ»

Вице-премьер Болгарии Валерий Симеонов эфире телеканала БНТ назвал патриарха Московского и всея Руси «агентом КГБ» и «сигаретным митрополитом России». Так Симеонов прокомментировал заявление патриарха Кирилла, который сказал, что разочарован исторической интерпретацией событий вокруг освобождения Болгарии, передает Радио Свобода.

По словам Симеонова, с 1996 года российских патриарх ввёз в Россию сигарет на сумму 14 миллиардов долларов. «Это не православный духовник. Это агент Михайлов, второразрядный агент советского КГБ», — сказал вице-премьер.

Ранее глава Русской православной церкви публично выразил недовольство речью президента Румена Радева на торжествах в честь 140-летия освобождения Болгарии от османского ига. По мнению Кирилла, Радев недостаточно четко подчеркнул роль России в победе над Османской империей. В своей речи Радев выразил признательность от имени своей страны многим народам, чьи представители служили в русской армии, освобождавшей Болгарию: русским, румынам, финнам, украинцам, белорусам, полякам, латышам, сербам, черногорцам. Многие болгары сочли неприемлемым тон высказываний патриарха.

Фото — Радио Свобода