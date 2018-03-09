«Великие армяне» не конкуренты виртуальному миру

В последнее время реклама под названием «Великие армяне» стала модной: на ряде улиц размещены вещающие об этом рекламные щиты.

Недавно в парке Сундукянского театра появился большой рекламный щит с портретами известных деятелей культуры и искусства, их биографиями, кто и что сделал. Однако великие армяне мало интересуют посетителей парка, а интересующиеся – это единичные пожилые люди.

Между тем молодых людей в парке намного больше, но они даже не отрывают взглядов от своих мобильных телефонов, чтобы взглянуть на великих армян.

Вероятно, они ищут своих «великих» в виртуальном пространстве.

Фото – Лусине БУДАГЯН

Газета «Аравот»

06.03.2018г