«Давида Оганяна здесь часто видят по вечерам, возможно, он ищет свободные места на тротуарах и землю, чтобы продать»

На улице Андраника в общине Малатия-Себастия, или, как говорят жители, в «Бангладеше», начался такой строительный бум, словно бремя роста строительства в стране возложено на этот административный район. Улица Андраника – одна из главных и оживленных улиц этого района. Здесь было довольно мирно до окончания прошлогодних парламентских выборов. И спустя короткое время после окончания выборов тротуары этой и других улиц района были «захвачены» с разрешением мэрии.

Из этого темпа приобретения земли и строительства каждый месяц нескольких новых объектов можно предположить, что на этой улице не останется свободных тротуаров и появится череда следующих друг за другом объектов.

А недавно началось строительство сразу нескольких объектов. Их в спешном порядке возводят даже на самых невообразимых участках улицы Андраника, например, над пролегающими телефонными кабелями или в местах, предусмотренных для прохожих. Или, скажем, в одном месте выделили землю и выдали разрешение на строительство объекта на пешеходном переходе.

Жители говорят, что это символично, что такое активное строительство началось сразу после выборов: «Перед выборами они оказывали различные услуги, и за это получили денежную компенсацию в виде земли и разрешения на строительство». Один из жителей уверяет, что заместитель мэра Давид Оганян, бывший глава этого административного округа, часто прогуливается по улице Андраника. «Давид Оганяна мы часто видим здесь по вечерам, прогуливается тут, наверное, рыщет, чтобы найти свободные тротуары и землю для продажи. Вместо того, чтобы на этой сухой и безводной земле сажать деревья, расширять зеленые зоны, строят здание».

Жители этого района даже удивляются: «Это наш народ стал жить настолько хорошо, на руках полно денег, что они строят столько объектов, магазинов, надеются, что будет движение, и люди будут совершать у них покупки?». Жители также шутят, говорят, улица Андраника вскоре может быть переименована в улицу «базарную» или «улицу объектов». «Улицу Андраника превращают в базар, на каждом шагу по объекту. Уже дышать нечем, столько понастроили объектов», – жалуются жители.

По какой цене продала землю в этом квартале мэрия, сколько земли было продано муниципалитету в этом районе, на сайте мэрии какой-либо информации нет. Между тем, несколько месяцев назад, когда мы сфотографировали и опубликовали фотографии земли, проданной сестрам депутата парламента Самвела Алексаняна, и построенные на них объекты, информацию о них мы наши именно на сайте мэрии. Возможно, мэрия еще не опубликовала на своем сайте решение по публичным конкурсам или аукционам по поводу указанных на фотографиях земельных участков и объектов.

Что касается строительства объекта сестер Алексаняна, то оно уже завершено, и они уже вывесили объявление о сдаче объекта в аренду. Напомним, что объект сестер Алексаняна был построен за счет зеленых зон, где, как сообщили жители, было вырублено несколько деревьев.

Нелли БАБАЯН

Газета «Аравот»

07.03.2018г