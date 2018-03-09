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12:02 | Март 9 2018

Выдали разрешение на строительство по проходящим телефонным кабелям

Выдали разрешение на строительство по проходящим телефонным кабелям

Аппетиты мэрии никак не унимаются, как только увидят свободное пространство, сразу же выставляют на продажу. И аппетит разошелся настолько, что продают уже тротуары.

На улице Андраника в общине Малатия-Себастия, вероятно, нет такой недели или месяца, чтобы там не рыли котлованов и закладывали фундаменты объектов. Начал недавно «оживать» и представленный на фотографии недостроенный объект. Строители рыли здесь, рыли, пока не докопались до каких-то кабелей. И оказалось, что это кабели, питающие телефонную связь соседнего квартала, на которых было дано разрешение построить здание.

И теперь и застройщик, и строители не знают, что им делать, ни возведенное наполовину здание не могут передвинуть, ни кабели.

Фото – Нелли БАБАЯН

Подробности – в номере газеты Аравот» от 07.03.2018г

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Рубрики: Газета «Аравот», Столица

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