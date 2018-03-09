Выдали разрешение на строительство по проходящим телефонным кабелям

Аппетиты мэрии никак не унимаются, как только увидят свободное пространство, сразу же выставляют на продажу. И аппетит разошелся настолько, что продают уже тротуары.

На улице Андраника в общине Малатия-Себастия, вероятно, нет такой недели или месяца, чтобы там не рыли котлованов и закладывали фундаменты объектов. Начал недавно «оживать» и представленный на фотографии недостроенный объект. Строители рыли здесь, рыли, пока не докопались до каких-то кабелей. И оказалось, что это кабели, питающие телефонную связь соседнего квартала, на которых было дано разрешение построить здание.

И теперь и застройщик, и строители не знают, что им делать, ни возведенное наполовину здание не могут передвинуть, ни кабели.

Фото – Нелли БАБАЯН

Подробности – в номере газеты Аравот» от 07.03.2018г