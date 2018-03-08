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21:24 | Март 8 2018

«За замедления и запаздывания виноваты мы сами»: Анна Давтян-Геворгян

«За замедления и запаздывания виноваты мы сами»: Анна Давтян-Геворгян

По мнению ираниста Анны Давтян-Геворгян, Иран придает большое значение диверсификации путей, связывающих страну с Европой, и «если мы не добиваемся успеха, то причина заключается не в существовании других путей, а в отсутствии нашего»

– 27 февраля в Ереване состоялось 15-е заседание армяно-иранской межправительственной комиссии. Официальный Ереван уверяет, что армяно-иранские отношения находятся на высоком уровне, в то же время министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Ашот Манукян в рамках того же заседания отметил, что потенциал армяно-иранского сотрудничества используется не полностью. Как вы оцениваете нынешний уровень армяно-иранских отношений?

– Армяно-иранские политические отношения находятся на высоком уровне. В отношениях между двумя странами практически нет проблем, а возникающие, как правило, решаются в условиях обоюдной готовности сторон не осложнять их и нейтрализовать как можно скорее. Однако, в то же время, и армянская и иранская стороны неоднократно подчеркивали тот факт, что в отличие от армяно-иранских политических отношений, во всех других сферах сотрудничество по своей форме, хоть и является удовлетворяющим, но по содержанию сильно хромает. Для данного обстоятельства, как и для любой проблемы есть как объективные, так и субъективные причины. Львиная доля объективных причин связана с тем фактом, что благоприятные условия для развития широкомасштабных, многосторонних отношений созданы относительно недавно, речь, в частности, об экономических отношениях, а для них благоприятные условия были созданы только после заключения ядерной сделки и снятия части санкций. Субъективные проблемы в значительной степени связаны с состоянием нашей экономики, непреодоленными коррупционными рисками и отсутствием осознания верховенства общественного интереса к частному.

– Армянские и иранские официальные лица придают больше значение осуществлению программы строительства ГЭС «Мегри», свободной экономической зоны «Мегри», модернизации пограничного пункта Армения-Иран  в рамках переговоров по зоне свободной торговли между Евразийским союзом и Ираном, а также одной из важной сфер сотрудничества Армении и Ирана считается развитие международных транспортных коридоров,  возможное участие иранской стороны в строительстве отдельных участков программы коридора Север-Юг. По этим направлениям, на ваш взгляд, есть ли возможности для достижения реального прогресса?

– И в самом деле, запуск строительства ГЭС «Мегри», создание свободной экономической зоны «Мегри», модернизация пограничного пункта на границе Армения-Иран являются важными составляющими в деле обеспечения развития армяно-иранских экономических отношений. Если судить по официальным заявлениям и подписанным меморандумам и соглашениям, то их осуществление, конечно, имеет большой потенциал осуществления. Проблема в том, что, к сожалению, прилагается недостаточно усилий для того, чтобы были положительные результаты. Процесс строительства дороги Север-Юг, например, понятно, что будет вдвойне сложно убедить иранцев построить южную часть, когда при строительстве северной мы так сильно отстаем от намеченных сроков

Аналитик Национального Исследовательского Университета обороны МО РА, научный сотрудник Центра цивилизационных и культурных исследований Ереванского госуниверситета, иранист Анна Давтян-Геворгян

Эта дорога действительно очень важна и для Ирана. Проходящая через Армению дорога мультимодальных перевозок с Черного моря в Иран показала свою эффективность, однако уровень ответственности, который мы имеем при реализации каждого проекта, повысит мотивацию Ирана к использованию этого пути, и наоборот. Я склонна думать, что все перечисленные вами проекты имеют большой ресурс к реализации, но наши силы – как политические, так и экономические и дипломатические, необходимо работать, прилагая максимальные усилия для осуществления настолько важной для страны инициативы.

– Недавно Чрезвычайный и Полномочный посол Ирана в Армении Сейед Казем Саджади выступил с несколькими интересными обращениями. Коснувшись возможного увеличения объемов поставляемого газа, он отметил: «Мы готовы по удобным ценам продавать газ Армении». В ответ на вопрос, почему не была задействована Мегринская ГЭС, посол сказал: «Обычно задержку проявляют компании. Правительства наших стран работают всегда». На вопрос Aravot.am, как отразится на пребывающей пока на бумаге железной дороге Армения-Иран возможное задействование отрезка железной дороги Иран-Азербайджан, запланированное на март текущего года, посол ответил так: «Вы живете и едите у себя дома, какое имеет значение, что делают и что едят в соседней стране? Отношения Ирана с Арменией очень хорошие. Мы готовы задействовать железную дорогу, но Армения должна представить инвестора. Необходимы совместные инвестиции. Сделайте шаг, и мы сделаем шаг». Напомним, что в январе премьер-министр РА Карен Карапетян, коснувшись строительства железной дороги Иран-Армения, отметил, что «ее строительство не должно быть самоцелью».

– Говоря об ирано-армянских переговорах, мы часто касаемся и отношений Ирана с Азербайджаном и обычно обуславливаем одни отношения другими. Но Иран отношения с Арменией строит не в противовес или в ущерб другому государству, а пытаясь иметь хорошие отношения на высоком уровне со всеми соседями. Эти отношения имеют разный успех, но задачи в отношениях тоже не соразмерны. Иран с Азербайджаном имеет не только сухопутную – дорожную и железнодорожную связь, но и морскую, но это не значит, что для Ирана не актуально укрепление связей по другим направлениям. Слова посла Ирана «подумать о собственном доме и не говорить много о доме соседа» поднимают ту же проблему. Поддерживать в актуальности такие разговоры и затем винить в провалах инициативу и политику, исходящую из дома «соседа», легко. В задержках и промедлениях во всех сферах несем ответственность мы сами: Иран неоднократно доказывал, что отмечает важность диверсификации путей, связывающих с Европой и здесь, если мы не отмечаем успехи, причина не в наличии других путей, а в отсутствии наших.

– 8 февраля первый пилотный поезд из России прибыл в Иран – через участок Астара-Астара, объединяющий железные дороги Ирана и Азербайджана. Иранцы свяжутся с Россией через Азербайджан, с марта железная дорога будет эксплуатироваться. Иранские агентства пишут о том, что РФ и Азербайджан заинтересованы в скорейшем запуске железной дороги и уже ряд стран проявили интерес к грузоперевозкам по этому пути. По сути, происходит интеграция железнодорожных систем России, Азербайджана и Ирана. Генеральный директор по международным делам «Железных дорог ИРИ» Аббас Назари заявил, что все страны региона уже осведомлены о трехстороннем амбициозном проекте, и что европейские страны проявляют большой интерес к транспортному коридору Астара-Астара, для транспортировки своих товаров до Персидского залива и Индии. Официальный Тегеран неоднократно заявлял об идее создания транспортного коридора, связывающего Персидский залив с Черным морем, запуск которого может состояться при участии Армении, Азербайджана, Грузии и Ирана. На ваш взгляд, была ли продела с армянской стороны достаточная работа для присоединения к этому проекту?

– Трудно оценить достаточной работу на фоне текущих событий, когда, по сути, все основные коммуникационные проекты обходят нашу страну. Но с другой стороны проекты с нашим участием больше направлены на диверсификацию пути Иран-Европа, чем на альтернативу, и их реализацию еще нельзя считать провалившейся. Здесь нам предстоит немалая работа. В прошлом году динамика взаимных визитов высокопоставленных делегаций была довольно активной, так что слишком рано для пессимистических выводов. Результаты этих встреч должны быть видны в ближайшем будущем. Кроме того, китайская инициатива по строительству инфраструктуры «Один пояс, один путь» и подписанной между ЕС и РА соглашение открывают дополнительные возможности для нашей страны — стать важным звеном во всех этих проектах.

Учитывая важность этого звена и необходимость в инициативности Национальный Исследовательский Университет обороны МО РА, например, провел ряд встреч с китайской и иранской сторонами: будем надеяться, что эти инициативы, отвечающие интересам нашего государства, смогут обеспечить ожидаемый результат.

– Недавно президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра обороны Ирана Амира Хатеми, заявив, что визит иранской делегации станет хорошей возможностью обсудить текущее состояние и перспективы двусторонних отношений в военной и военно-технической сферах. СМИ писали, что стороны уделили особое внимание укреплению военно-политических связей между Ираном и Азербайджаном. Официальный Тегеран всегда придерживался сбалансированной позиции по нагорно-карабахскому конфликту, заявляя о своей поддержке стабильности. Сейчас речь идет о новом уровне сотрудничества в ирано-азербайджанских отношениях. Не помешает ли это нынешним отношениям Иран-Армения?

–  Заявления и практические шаги на новом уровне иранско-азербайджанских военных отношений направлены прежде всего на контроль отношений между Азербайджаном и Израилем и на предотвращение их дальнейшего расширения. Иран, исходя из соображений своей национальной безопасности, видит опасность в углублении азербайджано-израильского военного сотрудничества, и посредством различных рычагов влияния, углубления дипломатических и военно-политических отношений, попытается нейтрализовать эти возможности. Если посмотреть на это сотрудничество в этом контексте, то оно не навредит нашим отношениям, это обусловлено рядом обстоятельств — членством в ОДКБ, партнерством с НАТО, у нас есть ограниченные возможности для развития армяно-иранских военных отношений. Если точнее сформулировать, то цена за углубление этих отношений пока не исходит из наших интересов. Развивая отношения с Турцией и Азербайджаном, Иран руководствуется интересами своей национальной безопасности, и сегодня эти интересы не противоречат нашим интересам.

– Президент США Дональд Трамп считает неправильной ядерную сделку с Ираном, на его взгляд «эта сделка дает возможность Ирану тайно развивать ядерную программу». Как напряженные отношения между Соединенными Штатами и Ираном особенно на фоне применения санкций против Ирана отразятся на отношениях Иран-Армения, как официальный Ереван должен проявить себя в отношениях с соседней страной?

՝– Не только в выступлениях Дональда Трампа, но и в представленной им стратегии национальной безопасности отмечается о жесткой позиции по отношению к Ирану. Но необходимо помнить, что даже до заключения ядерной сделки, когда Иран был под разными санкциями, со стороны США было четкое осознание того, что невозможно требовать от Армении иное качество и иной уровень отношений с Ираном кроме добрососедских и на высшем уровне. Новая напряженность в отношениях Иран-США, конечно, не может не сказаться на внешней политике Ирана в целом, но это скорее будет обусловлено экономическими ограничениями по отношению к Ирану, нежели тем обстоятельством, что Армения будет вынуждена сделать шаг назад в отношении с соседом.

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»,
06.03.2018г

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Рубрики: Газета «Аравот», Международные, Политика

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