«За замедления и запаздывания виноваты мы сами»: Анна Давтян-Геворгян

По мнению ираниста Анны Давтян-Геворгян, Иран придает большое значение диверсификации путей, связывающих страну с Европой, и «если мы не добиваемся успеха, то причина заключается не в существовании других путей, а в отсутствии нашего»

– 27 февраля в Ереване состоялось 15-е заседание армяно-иранской межправительственной комиссии. Официальный Ереван уверяет, что армяно-иранские отношения находятся на высоком уровне, в то же время министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Ашот Манукян в рамках того же заседания отметил, что потенциал армяно-иранского сотрудничества используется не полностью. Как вы оцениваете нынешний уровень армяно-иранских отношений?

– Армяно-иранские политические отношения находятся на высоком уровне. В отношениях между двумя странами практически нет проблем, а возникающие, как правило, решаются в условиях обоюдной готовности сторон не осложнять их и нейтрализовать как можно скорее. Однако, в то же время, и армянская и иранская стороны неоднократно подчеркивали тот факт, что в отличие от армяно-иранских политических отношений, во всех других сферах сотрудничество по своей форме, хоть и является удовлетворяющим, но по содержанию сильно хромает. Для данного обстоятельства, как и для любой проблемы есть как объективные, так и субъективные причины. Львиная доля объективных причин связана с тем фактом, что благоприятные условия для развития широкомасштабных, многосторонних отношений созданы относительно недавно, речь, в частности, об экономических отношениях, а для них благоприятные условия были созданы только после заключения ядерной сделки и снятия части санкций. Субъективные проблемы в значительной степени связаны с состоянием нашей экономики, непреодоленными коррупционными рисками и отсутствием осознания верховенства общественного интереса к частному.

– Армянские и иранские официальные лица придают больше значение осуществлению программы строительства ГЭС «Мегри», свободной экономической зоны «Мегри», модернизации пограничного пункта Армения-Иран в рамках переговоров по зоне свободной торговли между Евразийским союзом и Ираном, а также одной из важной сфер сотрудничества Армении и Ирана считается развитие международных транспортных коридоров, возможное участие иранской стороны в строительстве отдельных участков программы коридора Север-Юг. По этим направлениям, на ваш взгляд, есть ли возможности для достижения реального прогресса?

– И в самом деле, запуск строительства ГЭС «Мегри», создание свободной экономической зоны «Мегри», модернизация пограничного пункта на границе Армения-Иран являются важными составляющими в деле обеспечения развития армяно-иранских экономических отношений. Если судить по официальным заявлениям и подписанным меморандумам и соглашениям, то их осуществление, конечно, имеет большой потенциал осуществления. Проблема в том, что, к сожалению, прилагается недостаточно усилий для того, чтобы были положительные результаты. Процесс строительства дороги Север-Юг, например, понятно, что будет вдвойне сложно убедить иранцев построить южную часть, когда при строительстве северной мы так сильно отстаем от намеченных сроков

Эта дорога действительно очень важна и для Ирана. Проходящая через Армению дорога мультимодальных перевозок с Черного моря в Иран показала свою эффективность, однако уровень ответственности, который мы имеем при реализации каждого проекта, повысит мотивацию Ирана к использованию этого пути, и наоборот. Я склонна думать, что все перечисленные вами проекты имеют большой ресурс к реализации, но наши силы – как политические, так и экономические и дипломатические, необходимо работать, прилагая максимальные усилия для осуществления настолько важной для страны инициативы.

– Недавно Чрезвычайный и Полномочный посол Ирана в Армении Сейед Казем Саджади выступил с несколькими интересными обращениями. Коснувшись возможного увеличения объемов поставляемого газа, он отметил: «Мы готовы по удобным ценам продавать газ Армении». В ответ на вопрос, почему не была задействована Мегринская ГЭС, посол сказал: «Обычно задержку проявляют компании. Правительства наших стран работают всегда». На вопрос Aravot.am, как отразится на пребывающей пока на бумаге железной дороге Армения-Иран возможное задействование отрезка железной дороги Иран-Азербайджан, запланированное на март текущего года, посол ответил так: «Вы живете и едите у себя дома, какое имеет значение, что делают и что едят в соседней стране? Отношения Ирана с Арменией очень хорошие. Мы готовы задействовать железную дорогу, но Армения должна представить инвестора. Необходимы совместные инвестиции. Сделайте шаг, и мы сделаем шаг». Напомним, что в январе премьер-министр РА Карен Карапетян, коснувшись строительства железной дороги Иран-Армения, отметил, что «ее строительство не должно быть самоцелью».

– Говоря об ирано-армянских переговорах, мы часто касаемся и отношений Ирана с Азербайджаном и обычно обуславливаем одни отношения другими. Но Иран отношения с Арменией строит не в противовес или в ущерб другому государству, а пытаясь иметь хорошие отношения на высоком уровне со всеми соседями. Эти отношения имеют разный успех, но задачи в отношениях тоже не соразмерны. Иран с Азербайджаном имеет не только сухопутную – дорожную и железнодорожную связь, но и морскую, но это не значит, что для Ирана не актуально укрепление связей по другим направлениям. Слова посла Ирана «подумать о собственном доме и не говорить много о доме соседа» поднимают ту же проблему. Поддерживать в актуальности такие разговоры и затем винить в провалах инициативу и политику, исходящую из дома «соседа», легко. В задержках и промедлениях во всех сферах несем ответственность мы сами: Иран неоднократно доказывал, что отмечает важность диверсификации путей, связывающих с Европой и здесь, если мы не отмечаем успехи, причина не в наличии других путей, а в отсутствии наших.

– 8 февраля первый пилотный поезд из России прибыл в Иран – через участок Астара-Астара, объединяющий железные дороги Ирана и Азербайджана. Иранцы свяжутся с Россией через Азербайджан, с марта железная дорога будет эксплуатироваться. Иранские агентства пишут о том, что РФ и Азербайджан заинтересованы в скорейшем запуске железной дороги и уже ряд стран проявили интерес к грузоперевозкам по этому пути. По сути, происходит интеграция железнодорожных систем России, Азербайджана и Ирана. Генеральный директор по международным делам «Железных дорог ИРИ» Аббас Назари заявил, что все страны региона уже осведомлены о трехстороннем амбициозном проекте, и что европейские страны проявляют большой интерес к транспортному коридору Астара-Астара, для транспортировки своих товаров до Персидского залива и Индии. Официальный Тегеран неоднократно заявлял об идее создания транспортного коридора, связывающего Персидский залив с Черным морем, запуск которого может состояться при участии Армении, Азербайджана, Грузии и Ирана. На ваш взгляд, была ли продела с армянской стороны достаточная работа для присоединения к этому проекту?

– Трудно оценить достаточной работу на фоне текущих событий, когда, по сути, все основные коммуникационные проекты обходят нашу страну. Но с другой стороны проекты с нашим участием больше направлены на диверсификацию пути Иран-Европа, чем на альтернативу, и их реализацию еще нельзя считать провалившейся. Здесь нам предстоит немалая работа. В прошлом году динамика взаимных визитов высокопоставленных делегаций была довольно активной, так что слишком рано для пессимистических выводов. Результаты этих встреч должны быть видны в ближайшем будущем. Кроме того, китайская инициатива по строительству инфраструктуры «Один пояс, один путь» и подписанной между ЕС и РА соглашение открывают дополнительные возможности для нашей страны — стать важным звеном во всех этих проектах.

Учитывая важность этого звена и необходимость в инициативности Национальный Исследовательский Университет обороны МО РА, например, провел ряд встреч с китайской и иранской сторонами: будем надеяться, что эти инициативы, отвечающие интересам нашего государства, смогут обеспечить ожидаемый результат.

– Недавно президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра обороны Ирана Амира Хатеми, заявив, что визит иранской делегации станет хорошей возможностью обсудить текущее состояние и перспективы двусторонних отношений в военной и военно-технической сферах. СМИ писали, что стороны уделили особое внимание укреплению военно-политических связей между Ираном и Азербайджаном. Официальный Тегеран всегда придерживался сбалансированной позиции по нагорно-карабахскому конфликту, заявляя о своей поддержке стабильности. Сейчас речь идет о новом уровне сотрудничества в ирано-азербайджанских отношениях. Не помешает ли это нынешним отношениям Иран-Армения?

– Заявления и практические шаги на новом уровне иранско-азербайджанских военных отношений направлены прежде всего на контроль отношений между Азербайджаном и Израилем и на предотвращение их дальнейшего расширения. Иран, исходя из соображений своей национальной безопасности, видит опасность в углублении азербайджано-израильского военного сотрудничества, и посредством различных рычагов влияния, углубления дипломатических и военно-политических отношений, попытается нейтрализовать эти возможности. Если посмотреть на это сотрудничество в этом контексте, то оно не навредит нашим отношениям, это обусловлено рядом обстоятельств — членством в ОДКБ, партнерством с НАТО, у нас есть ограниченные возможности для развития армяно-иранских военных отношений. Если точнее сформулировать, то цена за углубление этих отношений пока не исходит из наших интересов. Развивая отношения с Турцией и Азербайджаном, Иран руководствуется интересами своей национальной безопасности, и сегодня эти интересы не противоречат нашим интересам.

– Президент США Дональд Трамп считает неправильной ядерную сделку с Ираном, на его взгляд «эта сделка дает возможность Ирану тайно развивать ядерную программу». Как напряженные отношения между Соединенными Штатами и Ираном особенно на фоне применения санкций против Ирана отразятся на отношениях Иран-Армения, как официальный Ереван должен проявить себя в отношениях с соседней страной?

՝– Не только в выступлениях Дональда Трампа, но и в представленной им стратегии национальной безопасности отмечается о жесткой позиции по отношению к Ирану. Но необходимо помнить, что даже до заключения ядерной сделки, когда Иран был под разными санкциями, со стороны США было четкое осознание того, что невозможно требовать от Армении иное качество и иной уровень отношений с Ираном кроме добрососедских и на высшем уровне. Новая напряженность в отношениях Иран-США, конечно, не может не сказаться на внешней политике Ирана в целом, но это скорее будет обусловлено экономическими ограничениями по отношению к Ирану, нежели тем обстоятельством, что Армения будет вынуждена сделать шаг назад в отношении с соседом.

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»,

06.03.2018г