В реке Амур в России рыбаки обнаружили… 52 человеческих кисти

В реке Амур обнаружили 52 человеческих кисти. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в силовых структурах.

Фрагменты тел нашли рыбаки.

По данным собеседника редакции, криминала нет. Сотрудники бюро судебно-медицинской экспертизы нарушили правила утилизации медицинских отходов, в результате чего отчлененные кисти оказались в реке.

Кисти отсекают в морге у неопознанных тел, чтобы после специальной обработки снять отпечатки пальцев и проверить их по базе.

В России действует федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», согласно которому медицинские отходы должны быть уничтожены или захоронены надлежащим образом в соответствии с санитарными правилами и нормами.

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